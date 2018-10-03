Helal Zirvesi'ne yabancı akını

Fuar, bu yıl 28 farklı ülkeden profesyonel katılımcıyı ağırlayacak.Etkinlikte tüm katılımcılara ayrıca kurumsal hedeflerine yönelik olarak B2B görüşmeleri gerçekleştirme imkanı tanınacak. Startını vermek üzere gün sayan Dünya Helal Zirvesi ve 6. İİT Helal Fuarı, bu yıl Eylül ayı itibarı ile uluslararası katılımcı ülke sayısını 28’e çıkardı.

Uluslararası katılımcıların yüzde 40’ını oluşturacağı Fuar, Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan ile Türk helal pazarını bir araya getirecek. Doksanı aşkın yabancı firma katılımı beklenen Dünya Helal Zirvesi ve 6. İİT Helal Fuarında,“ülke pavilyonları” çatısı altındaki şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi ve kozmetik sektörlerinden oluşan ürün gruplarını sergileyecek.

İŞ BAĞLANTILARI VAR

Discover Events’in Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde organize ettiği etkinlikte, Ticaret Bakanlığının sponsorluğunda ve Türkiye’nin önde gelen perakendeci birlikleri işbirliği ile profesyonel B2B programı da düzenlenecek. Programa tüm dünyadaki Türk ataşeliklerinin aracılığı ile satınalmacılar davet edilirken Türkiye’nin önemli markalarının satın almacıları,perakendeci birlikleri işbirliği ile B2B satın almacı listesindeki yer alacak. Etkinliğe bir ay kala aktif hale gelecek online B2B eşleştirme sistemi ile fuara katılan firmalar ve satın almacılar etkinlik öncesi randevulaşacak ve toplantı programlarını oluşturma imkanı bulacak. Öte yandan satın almacılara minimum 10 firma ile yüz yüze görüşme şartı koşularak, B2B sisteminde helal piyasasını geliştirecek iş birlikleri Helal Fuarı’nın temel amaçlarından biri olacak.