Hem para hem iyilik kazan
Tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay yatırımcıya hem kazandıracak hem de iyilik yaptıracak ‘Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu kurdu. 500 milyonluk fon,yardım faaliyetlerinde kullanılacak.
- İREM ERBAŞ
Dünyanın değişik coğrafyalarında mazlumlara yardım eli uzatan Kızılay´a destek için KT Portföy ve Kızılay, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ‘Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu kurdu. Fon sayesinde insanlar hem yatırım yapacak hem de Kızılay aracılığıyla yardımda bulunacak. Fon için İstanbul’daki tanıtım toplantısına Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ve yöneticiler katıldı. Fon ile yatırımcılar gelecekleri için yatırımlarını ‘güvenli liman-ALTIN’ da değerlendirirken, bugünler için de yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kızılay vasıtasıyla ulaşma imkanı bulacak.
İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık toplantıda yaptığı konuşmada, “Geleneksel olarak bu altınlar ya evde ya da bankanın kasasında saklanır. Bu modelde altın sahip olan kişinin varlığını korur ama bizim önerdiğimiz ‘altın kalpli fonumuz’ hem kişilerin varlıklarını korumalarına yardımcı oluyor hem de bu fon aracılığıyla yönetimsel olarak birtakım gelirler kazanıldığından bu gelirlerin yarısı Kızılay’a ve bizim aracılığımızla da ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gidiyor. Evde veya banka kasasında bu altınların saklanmasıyla ilgili bir maliyet ve risk var ama fonda maliyet olmadığı gibi üstüne para ve iyilik kazanılıyor” dedi. Katılım esaslı yatırım fonlarının, özünde, sosyal sorumlu yatırım yaklaşımına uygun olduğunun altını çizen KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ise “Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nda da bir yönetim ücreti bulunmaktadır. Ücretten fon kurucusu ve yöneticisi olarak KT Portföy´e kalan kısmın yüzde 50’sine kadar Kızılay´a düzenli bağış yapılacak. Böylece yatırımcılara her hangi bir ek maliyet oluşturmadan Kızılay’ın ‘iyilik yolunda’ sürdürdüğü faaliyetlerine destek olunacaktır” dedi.
Fonun tanıtımını (solda) KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan ile Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptı.
500 MİLYONLUK FON
Bütün bankaların ve aracı kurumların sisteme dahil edildiğini söyleyen Özkan, “Hangi bankada altın ve TL hesabı varsa fon alım adımlarından Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu seçerek TL veya altın hesaplarından yatırım yapabilecekler. Bir yıl içerisinde bu fonun 400-500 milyon lira büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Kişiler, altın cinsinden de yatırım yapabilecekler” ifadelerini kullandı. Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu, TEFAS sistemi üzerinden tüm banka veya aracı kurumlardaki TL veya Altın karşılığı hesaplarınızdan satın alınabilecek. Yatırım fonda kaldığı süre boyunca, elde edilen yönetim ücretinin yüzde 50’sine kadar Kızılay’a düzenli bağış yapılacak.
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