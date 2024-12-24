Hemen AB'deki abilerine koştular! Türkiye-Suriye deniz yetki anlaşması panikletti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ilerleyen zamanda Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki anlaşmasının kesinlikle söz konusu olacağını açıklaması Yunanistan'da büyük ses getirdi.

TÜRKİYE-SURİYE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI PANİKLETTİ

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki anlaşma ihtimaline ilişkin mesajları ön plana çıkardı.

Gelişmelerin Yunan ve Rum tarafı tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı. İki tarafın AB liderlerine bilgi vermeye hazırlandığı belirtildi.

Esed sonrası Türkiye'nin yeni bir adım atması için çok ciddi koşullar oluştuğu kaydedildi.

Bu olası anlaşmanın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri etkileyeceği vurgulandı.

Türkiye-Libya Mutabakatı'ndan ders alıp almadığını sorgulayan Yunan basını, Türkiye'nin Suriye ile yapacağı bir deniz yetki anlaşmasının aleyhlerine olduğunu belirtti. Haberde, "Yunanistan ve Rumlar için yeni tatsız olay ve eylemlerin önlenmesi, derhal, net ve kesin bir şekilde sonuçlandırılması gereken bir durumdur" denildi.

'DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇIKARLARIMIZ İÇİN VAZİYET ALACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, Suriye'nin Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olduğuna vurgu yaparak, "Limanlarının neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. İlerleyen zamanda bir deniz yetki anlaşması muhtemelen yapılıp, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması noktasında vaziyet almamız kesinlikle söz konusu olacak. Ticaret noktasında Şam ve Suriye'nin bir tarihi var. Onu yeniden canlandırma adına elimizden geleni yapacağız. Bu birebir Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü ve bizlerden de bilgi aldıkları bir çalışma. Bu çok yeni değil. Biz 'Suriye ile bir gün ilişkiler normalleşir, öyle bir anlaşma yaparsak' şeklinde bu hep kafamızda vardı. Ama şu anda bir hükümet ancak kuruluyor. Geçici hükümet kurulup, sonrasında kalıcı hükümete doğru gidecek. Buna kafa yoruyoruz. Ama hemen hazırladık, 'taslak budur' değil" diye konuştu.

'ORADAKİ YETKİNLİK SAHAMIZI GENİŞETİR'

Bakan Uraloğlu, anlaşmanın Türkiye açısından avantajlarına da değinerek, "Böyle bir anlaşma oradaki hem Suriye'nin, hem bizim etkinlik ya da yetkinlik sahamızı genişletir ve oradaki her türlü petrol ve hidrokarbon arama noktasında uluslararası hukuku da dikkate alarak, her türlü yetkiyi iki ülke olarak paylaşmış ya da genişletmiş oluruz. Tabii orada Lübnan var, İsrail var. Mutlaka onları da dikkate alarak, bize en yakın coğrafya Suriye'yi düşündüğümüzde tamamen o bölgenin iki ülkenin net bir şekilde kontrolünde olması söz konusu olacak. Bunun için otoritenin kurulması lazım. Bakın orada memurların maaşlarının verilmesi lazım. Silahlı grupların silah bırakması ile ilgili gündem var. Bu kesinlikle gündemde olur; ama bugünün gündemi olduğunu söylersek çok doğru olmaz" dedi.