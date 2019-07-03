Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar? Zamlı hemşire maaşları 2019 ne kadar oldu?
TEFE TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi de zam hemşire maaşlarının zam oranı oldu. Binlerce çalışan hemşire, ‘Temmuz zammından sonra hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar’ sorularına yanıt aramaya başladı. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin Temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Hemşirelerin zamlı maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…
‘Temmuz zammından sonra hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar’ sorularına da arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte on binlerce çalışan hemşire Temmuz zammında sonra maaşlarının ne kadar olduğunu, alacakları paraların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin Temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Açıklanan Temmuz ayı zam oranlarıyla birlikte oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek. İşte son detaylar…
TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları da belli oldu. Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. Bu oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek
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