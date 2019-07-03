32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,642
  • 6,3732
  • 258.165
  • 99.767
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar? Zamlı hemşire maaşları 2019 ne kadar oldu?

TEFE TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi de zam hemşire maaşlarının zam oranı oldu. Binlerce çalışan hemşire, ‘Temmuz zammından sonra hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar’ sorularına yanıt aramaya başladı. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin Temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Hemşirelerin zamlı maaşları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Temmuz zammından sonra hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar’ sorularına da arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte on binlerce çalışan hemşire Temmuz zammında sonra maaşlarının ne kadar olduğunu, alacakları paraların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin Temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Açıklanan Temmuz ayı zam oranlarıyla birlikte oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek. İşte son detaylar…

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları da belli oldu. Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak.  Bu oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK
 
Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.
3600 EK GÖSTERGE ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

657 KANUNU NEDİR?
 
657 nolu kanun Devlet Memurları Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında, kamu personeli olarak çalışacak kişileri ilgilendiren veya çalışmakta olan kişileri kapsayan bir kanundur. Bu kanun kamu personeli olmak için gerekli şartları, nitelikleri, siyasi ve önemli diğer bir çok tanımlamaların da uygulamaya geçirilmesi işlemini yürütür.
 
EK GÖSTERGE MAAŞLARA 23 - 38 TL ARASI YANSIYACAK
 
Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.
 
EK GÖSTERGE SONRASINDA MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
 
Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.
 
Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.
 
 
 
 

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatlar tamamlandı

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama

Rusya'dan yangınla ilgili kafa karıştıran açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA