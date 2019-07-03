Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar? Zamlı hemşire maaşları 2019 ne kadar oldu?

‘Temmuz zammından sonra hemşire maaşları ne kadar oldu? Hemşire maaşları 2019 zam oranı ne kadar’ sorularına da arama motorlarında yanıt aranıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte on binlerce çalışan hemşire Temmuz zammında sonra maaşlarının ne kadar olduğunu, alacakları paraların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar, okullar gibi pek çok alanda çalışan hemşirelerin Temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Açıklanan Temmuz ayı zam oranlarıyla birlikte oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek. İşte son detaylar…

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zamları da belli oldu. Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. Bu oranlara gere en düşük hemşire maaşı 4.595 liradan 4.871 liraya yükselecek

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.

3600 EK GÖSTERGE ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

657 KANUNU NEDİR?

657 nolu kanun Devlet Memurları Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet kurumlarında, kamu personeli olarak çalışacak kişileri ilgilendiren veya çalışmakta olan kişileri kapsayan bir kanundur. Bu kanun kamu personeli olmak için gerekli şartları, nitelikleri, siyasi ve önemli diğer bir çok tanımlamaların da uygulamaya geçirilmesi işlemini yürütür.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA 23 - 38 TL ARASI YANSIYACAK

Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.

EK GÖSTERGE SONRASINDA MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.