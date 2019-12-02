Hep birlikte kuyuya düştük %90 indirim olmaz

Temelleri 1917’de Tema Vakfı’nın Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın babası Hocazade Halil Efendi tarafından Bandırma’da atılan Çift Geyik Karaca, bugün 70 mağazası ile ülkemizde faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk tekstil ihracatçısı olarak kayıtlara giren markanın köklü bir geçmişi bulunuyor. ‘Toprak dede’ olarak da anılan Hayrettin Karaca 1998 yılında markayı, ortağı olduğu Tekfen Holding’e bırakıyor. 2005 yılına gelindiğinde ise Güneş Ailesi’ne ait Narin Group bünyesine geçen Çift Geyik Karaca, uzun serüvenine halen devam ediyor. Çift Geyik Karaca’nın Genel Müdürü Cihat Özbekli ile; hem sektörü hem de Karaca’nın yatırımlarını konuştuk…

Markanız geçen yıl Konkordato ilan etti, süreç nasıl işliyor?

Türkiye geçen yıl ciddi bir krizin içine girdi, bir çok marka finansal olarak zor duruma düştü. Biz de krizden etkilendik. Ancak konkordatonun piyasa tarafından çok az bilindiğini gördük, kısaca Türkiye konkordatoyu tanımıyor. Bu işlem gerçek anlamında kullanılırsa işleri yoluna koymak adına önemli bir işlem. Markamızın toparlanma süreci devam ediyor. Bu işlem bize optimum seviyeye kadar küçülme imkanı sağladı. Zarar eden 25’e yakın mağazamızı kapattık. Bunun yerine daha verimli mağazalar açtık. Geçen ay 4 yeni mağazamız açıldı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde 10’a yakın mağaza planımız var. Şu an 70 mağazamız bulunuyor. Türkiye’de 150 noktada satılıyoruz.

Yurtdışındaki operasyonlarınızdan bahseder misiniz? Yeni yatırım olacak mı?

Yurtdışında Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kıbrıs’ta varız. Önümüzdeki senenin ortasında Balkanlar açılımı olacak. 10 mağaza açma planımız var. Toplamda 10 milyon TL civarında yatırımımız olacak.

‘EFSANE MARKANIZ OLSUN’

Türkiye’yi de rüzgarına alan, ülkemizde bilinen adıyla ‘Efsane Cuma’ diye adlandırılan bir ‘indirim günü’ furyası var. Siz bu gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaba tabir ile Türkiye’de bu işin ‘suyu çıktı’. Her marka kendince bir isim üreterek, indirim günü başlatıyor. Yüzde 90’lara varan indirim yapan bir marka, tüketici gözünde güvenilirliğini kaybediyor. Sektör temsilcileri, ‘Efsane Cuma’ ile satışlarınızı artırmak yerine, efsane marka olmayı tercih etmeli… Kısacası, siz efsane olursanız her Cuma size efsane olur.

Sizin ‘Efsane Cuma’ indirimleriniz yok mu?

Mutlaka bu sisteme ayak uydurmak zorundasınız, ama daha ağırbaşlı duruyoruz. Ürünlerimizde 20+50+90, bir de kasada yüzde 10 gibi aldatıcı indirimler yapmıyoruz. Bu perakende sektörünün son 10 yıldır kullandığı bir oyun. Hep beraber bu kuyunun içine düştük. Örneğin; Ben bir ürüne 100 lira diyorum, diğer marka aynı ürüne 500 lira diyor, ardından Efsane Cuma ile o ürünün fiyatını 100 liraya indiriyor, siz gidip indirim yapılan üründen alıyorsunuz. İki üründe aynı, fiyatı da 100 TL… Bu süreç dünyada bu kadar ahlaksız değil. Kısaca Türkiye’de perakende ahlakı bozuldu, her gün indirim olmaz…

Küresel marka çıkarmalıyız