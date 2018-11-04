Hepsi yıkılacak
Peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da ortaya çıkan kaçak yapılar yıkılacak. Bölgeyi gezen Bakan Ersoy “Yanlarına kâr kalmayacak” derken Bakan Kurum da “İmar Barışı’na dahil olmayan 100 yapı için suç duyurusunda bulunduk. Hepsi yıkılacak” diye konuştu.
Peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da İmar Barışı’nı fırsata çevirmek isteyenler tarafından yapılan kaçak yapılar yıkılacak. Dün bölgeyi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kâr kalacaklarını sanmasınlar” derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bu yapıların hepsinin yıkılacağını söyledi.
TEK TEK TESPİT ETTİK
İmar Barışı’nın belli bir süreyi kapsadığını belirten Bakan Ersoy “O süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş” dedi. Ersoy “31 Aralık 2017’den sonra bunu bir fırsatçılık gibi görüp bu tarz kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki sisteme, bilgisayara yükleyip ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok ve yanına kâr kalmadığını herkes görecek” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’la görüştüğünü anlatan Ersoy şunları söyledi: “Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz. Bizim tespit etmemizden çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık da var bununla ilgili. 31 Aralık 2017’den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız bu konuda, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın.”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti. Bakan Ersoy, Üç Güzeller’deki programında Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’dan (solda) bilgi aldı.
100’ün üzerinde kaçak yapı için suç duyurusu
Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kapadokya’daki kaçak yapılarla ilgili soru üzerine “Nevşehir Kapadokya’da tespit ettiğimiz bizim 100’ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz “dedi. Kurum “İmar Barışı’ndan şu ana yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var” diye konuştu.
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