Hepsi yıkılacak

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da İmar Barışı’nı fırsata çevirmek isteyenler tarafından yapılan kaçak yapılar yıkılacak. Dün bölgeyi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kâr kalacaklarını sanmasınlar” derken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bu yapıların hepsinin yıkılacağını söyledi.

TEK TEK TESPİT ETTİK

İmar Barışı’nın belli bir süreyi kapsadığını belirten Bakan Ersoy “O süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş” dedi. Ersoy “31 Aralık 2017’den sonra bunu bir fırsatçılık gibi görüp bu tarz kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki sisteme, bilgisayara yükleyip ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok ve yanına kâr kalmadığını herkes görecek” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’la görüştüğünü anlatan Ersoy şunları söyledi: “Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz. Bizim tespit etmemizden çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık da var bununla ilgili. 31 Aralık 2017’den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız bu konuda, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın.”