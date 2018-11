Hepsi yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti. Bakan Ersoy, Üç Güzeller’deki programında Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’dan (solda) bilgi aldı.

100’ün üzerinde kaçak yapı için suç duyurusu

Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kapadokya’daki kaçak yapılarla ilgili soru üzerine “Nevşehir Kapadokya’da tespit ettiğimiz bizim 100’ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de Valiliğimiz bu sürecin götürülmesini an be an takip ediyor. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. Düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz “dedi. Kurum “İmar Barışı’ndan şu ana yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var” diye konuştu.