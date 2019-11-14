Hepsiburada alışverişine Denizbank kredisi
Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi Hepsiburada, Denizbank ile yeni bir işbirliğine gitti.
Buna göre 750 ile 15 bin TL arasındaki alışverişler için tüketciler Denizbank’tan 7 gün 24 saat sunulan krediyi kullanabilecekler Online Alışveriş Kredisi kapsamında Hepsiburada’da oluşturulan sepette seçili ürünlere uygulanan 12 aya kadar vade farksız; 0 faiz fırsatı müşterilerin bütçelerindeki yükü azaltacak. 60 aya kadar yapılan vadelerde ise Denizbank tarafından Hepsiburada müşterilerine özel sunulan avantajlı ödeme planları ile alışveriş için ihtiyaçları ertelemeyecek. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “ Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, tüm Türkiye sathında ve bölgesinde lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz. Artık Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkânından faydalanabilecek” dedi .
ONLİNE DENEYİM İÇİN
Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise uygulamanın müşterilere avantaj sağlayacağını ifade ederek “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre platformumuzu sürekli yenilemeyi, sunduğumuz ürün ve hizmetleri genişletmeyi sürdürüyoruz. Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye’de online alışverişin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iş birliğiyle amacımız; müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca mükemmel bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek” dedi.
İNDİRİM FIRSATI DA VAR
Bu kapsamda Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında online kredi imkânından faydalanabiliyor. İşbirliği kapsamında DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkaracak müşterilere ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim de sunuluyor.
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