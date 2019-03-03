Her önüne gelen müteahhit olamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre müteahhitler, yeterlikleri dikkate alınarak, 9 sınıfta gruplandırıldı ve bunların yükümlenebilecekleri işler de yeterlikler ile uyumlu olarak detaylı şekilde tanımlandı.

BİLANÇOYA BAKILACAK

Temelde firmaların mali göstergelerini esas alan müteahhitlik yeterlik sistemi, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılacak şekilde düzenlendi. Firmanın mali durumu cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi kullanılarak değerlendirilecek. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubu ile de desteklenecek. Yeterlik değerlendirmesinde ikinci olarak mesleki ve teknik yeterlikler kontrol edilecek. Mesleki yeterlik için firmanın başvurduğu grup için öngörülen benzer iş deneyimini sunması gerekecek. Firmanın 15 yılda yaptığı işler dikkate alınacak, teknik yeterliğin bir başka göstergesi ise belgeli usta çalıştırılması ve teknik personel istihdamı olacak. D grubu belge almak isteyen bir firmanın bilanço oranlarını sağlaması ön koşuluyla daha önceden tek bir bina işinden 15 bin metrekare kadar iş deneyimine sahip olması gerekecek. Bu firma tek bir işte 30 bin metrekare iş yapabilecek.

DENEYİME GÖRE İŞ ALACAK

Herhangi bir iş bitirmesi, bir başka deyişle müteahhitlik deneyimi olmayan bir firma ancak H grubundan belge sahibi olabilecek, deneyim sahibi oldukça grubu yükseltilecek. H grubu için taslak düzenlemede öngörülen tek iş miktarı yaklaşık olarak bin metrekare ile sınırlı olacak. Firmaların ortaklıkları halinde grup sınıflandırmaları da yükseltilecek, firmaların yeterlik koşullarını kaybedip kaybetmedikleri 3’er yıllık periyotlarda tekrar kontrol edilecek.