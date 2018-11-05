Her şehre 50 mw’lık GES’ler yapılacak
Güneş enerjisinde büyük yol kat eden Türkiye’de her ile 50 megavatlık santral kurulacak.
- STAR / ANKARA
Türk ve yabancı ortaklığında 81 ilde her biri 50 milyon Euro’ya mal olacak GES’lerle toplamda 4 milyar 50 milyon Euro’luk bir yatırım yapılacak. Küçük, orta ve büyük yatırımcılar sayesinde güneş enerjisinde 4 bin 700 megavatlık kurulu güce ulaşılan, 4 bin 050 megavatlık yeni GES yatırımı geliyor. Her ilin kendi enerjisini üretmesi amaçlanan projeyle, 81 ilde 50 megavatlık güneş enerjisi santralı kurulacak. 8-9 Kasım’da Ankara’da toplanacak EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na başkanlık edecek Çiğdem Dilek, orta ölçekli firmaların önünü açacak olan projeyle GES’lerin, tüm ülkeye yayılmış olacağını belirtti.
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