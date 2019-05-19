'Her zamankinden güçlü olmalıyız'
SAHA İstanbul 3. Olağan Genel Kurulu’nda Haluk Bayraktar yeniden başkanlığa seçildi. Bayraktar “Parasını ödemeye hazır olduğumuz halde bize SİHA vermediler” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise “Savunma sanayinde her zamankinden güçlü olmayız” diye konuştu.
Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul’un 3. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Savunma sanayi zirvesini buluşturan genel kurul sonucunda, Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul başkanlığına ikinci kez seçildi. Kurulda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir” dedi.
SANAYİMİZ ARTMALI
Savunma sanayinin önemine değinen Varank, şunları söyledi: “Ülke olarak, savunma sanayinde ‘yerli ve milli üretimin’ vazgeçilmez önemde olduğunu, birçok vesileyle yaşayarak öğrendik. Kahraman güvenlik güçlerimizin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yürüttüğü birçok başarılı operasyonda bir kez daha gördük ki, kendi yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Açıktan ya da kapalı, birçok kısıtlamanın, ekonomik saldırının ve tehditlerin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bu nedenle, her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Yüzlerce yıllık tecrübemizle biliyoruz ki, bu kadim coğrafyada, güçlü kalmak bizim için bir tercih değil, mecburiyettir. Bu da demektir ki, gerek savunma sanayindeki çalışmalarımız gerek milli teknoloji hamlesiyle başlayan millileşme gayretimiz; kesintisiz ve güçlenerek devam etmelidir, inşallah da devam edecektir.”
PATRİOT’TA KRİZ OLURDU
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma ve havacılık sanayinin önemli bir kavram olduğunu belirterek, “Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 civarında artarak 8 milyar 761 milyon doları bulmuş. Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz. F35, S-400 tartışmaları vesaire. 4 yıl önce Patroit almaya karar verseydik. Amerika’nın politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı, rahip krizinde olduğu gibi. Bu seferde Patroit’lerin verilmemesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık” ifadelerini kullandı.
PARASINI ÖDEMEYE HAZIR OLDUĞUMUZ SİHA’YI TESLİM ETMEDİLER
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Parasını ödemeye hazır olduğumuz halde bize SİHA vermediler, sattıkları İHA’ların bakım idamesinde sıkıntı yaşattılar. Şimdi artık yüzde 93 gibi yüksek bir yerlilik ile tasarlayıp ürettiğimiz İHA’larımız SİHA’larımız var” dedi. Bayraktar, şu bilgileri verdi: “SAHA İstanbul, savunma ve havacılıkta bağımsız Türkiye’ye inanan, 27 kurucu üye ile 2015 yılında İTO, Sanayi İhtisas Komitesi’nde kuruldu. Bugün ise 391 üyesi var. SAHA İstanbul’da yüzde 13 büyük ölçekli 50, yüzde 87 oranında ise 341 KOBİ ölçeğinde firma yer alıyor.” Bayraktar, başlangıçta, Türkiye ekonomisinin 100 bine yakın sanayi kuruluşunun, 54 üniversitenin, 14 Teknopark’ın, 52 tersanenin yer aldığı, sanayi üretiminin yüzde 54’nü gerçekleştiren Kuzey Marmara’daki firmaların SAHA İstanbul çatısı altında buluşturulmasının düşünüldüğünü aktararak, “Artık SAHA İstanbul, yakaladığı ivme ve büyüme ile her bölgeden firmaların katıldığı Türkiye kümelenmesi haline gelmiştir. Cazibe merkezi olmuştur” diye konuştu.
YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ
Genel Kurul sonucunda, SAHA İstanbul’un yeni başkanı yine Haluk Bayraktar oldu. 2 kadın üyenin seçildiği yeni yönetim kurulunda, ASELSAN’dan Prof. Dr. Haluk Görgün, Altınay Robotik’ten Hakan Altınay, STM’den Murat İkinci, Akım Metal’den Ali Fazıl Böyet, SUNUM’dan Prof. Dr. Fazilet Vardar, TRTEST’tan Bilal Aktaş, OBSS’dan Zafer Şen ve Gökser Havacılık’tan Hilal Ünal Türkan SAHA İstanbul’un yeni yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
100’ÜNCÜ SİHA BANTTAN ÇIKTI
Savunma hamlesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçtiğini belirten SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, bu alanda ilerlediklerini söyledi. Bayraktar “Geçtiğimiz günlerde 100. SİHA’mızı banttan çıkardık. Son dönem operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak ülkemize destek verdik. Operasyonel sahada, 100 bin uçuş saatine ulaştık. Bu gelişmeler ile Türkiye savunma sanayinde küresel güç olma vizyonunu hayat geçirmiştir. Dünyanın İHA ve SİHA üretebilen sayılı ülkelerinden biridir ve bu teknolojiyi ihraç eder duruma geldik” ifadelerini kullandı.
YAZILIM DA GELİŞTİRİYORUZ
Bayraktar, “Artık akıllı bombalarımızı dedektörlerine kadar üreten, SİHA’larımızın uçuş kontrol yazılımlarından donanımlarına kadar geliştiren bir ülkeyiz. En öncelikli konumuz; projelerin sürdürülebilir, idame edilebilir olması için yerlileşmesini, adil rekabet şartları içerisinde en düşük maliyet etkin çözümler ile karşılanmasını sağlamak için çalışmak.” ifadelerini kullandı.
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