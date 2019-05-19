'Her zamankinden güçlü olmalıyız'

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul’un 3. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Savunma sanayi zirvesini buluşturan genel kurul sonucunda, Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul başkanlığına ikinci kez seçildi. Kurulda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Savunma sanayi, bir devlet politikası olarak üzerine titrediğimiz, stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Deyim yerindeyse, göz bebeğimizdir. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek seviyelere gelmiştir” dedi.

SANAYİMİZ ARTMALI

Savunma sanayinin önemine değinen Varank, şunları söyledi: “Ülke olarak, savunma sanayinde ‘yerli ve milli üretimin’ vazgeçilmez önemde olduğunu, birçok vesileyle yaşayarak öğrendik. Kahraman güvenlik güçlerimizin gerek yurt içinde, gerek yurt dışında yürüttüğü birçok başarılı operasyonda bir kez daha gördük ki, kendi yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Açıktan ya da kapalı, birçok kısıtlamanın, ekonomik saldırının ve tehditlerin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti var. Bu nedenle, her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Yüzlerce yıllık tecrübemizle biliyoruz ki, bu kadim coğrafyada, güçlü kalmak bizim için bir tercih değil, mecburiyettir. Bu da demektir ki, gerek savunma sanayindeki çalışmalarımız gerek milli teknoloji hamlesiyle başlayan millileşme gayretimiz; kesintisiz ve güçlenerek devam etmelidir, inşallah da devam edecektir.”

PATRİOT’TA KRİZ OLURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma ve havacılık sanayinin önemli bir kavram olduğunu belirterek, “Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 civarında artarak 8 milyar 761 milyon doları bulmuş. Bugünlerdeki tartışmaları duyuyorsunuz. F35, S-400 tartışmaları vesaire. 4 yıl önce Patroit almaya karar verseydik. Amerika’nın politikasıyla çelişen bir politikamız olsaydı, rahip krizinde olduğu gibi. Bu seferde Patroit’lerin verilmemesi tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktık” ifadelerini kullandı.

PARASINI ÖDEMEYE HAZIR OLDUĞUMUZ SİHA’YI TESLİM ETMEDİLER

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Parasını ödemeye hazır olduğumuz halde bize SİHA vermediler, sattıkları İHA’ların bakım idamesinde sıkıntı yaşattılar. Şimdi artık yüzde 93 gibi yüksek bir yerlilik ile tasarlayıp ürettiğimiz İHA’larımız SİHA’larımız var” dedi. Bayraktar, şu bilgileri verdi: “SAHA İstanbul, savunma ve havacılıkta bağımsız Türkiye’ye inanan, 27 kurucu üye ile 2015 yılında İTO, Sanayi İhtisas Komitesi’nde kuruldu. Bugün ise 391 üyesi var. SAHA İstanbul’da yüzde 13 büyük ölçekli 50, yüzde 87 oranında ise 341 KOBİ ölçeğinde firma yer alıyor.” Bayraktar, başlangıçta, Türkiye ekonomisinin 100 bine yakın sanayi kuruluşunun, 54 üniversitenin, 14 Teknopark’ın, 52 tersanenin yer aldığı, sanayi üretiminin yüzde 54’nü gerçekleştiren Kuzey Marmara’daki firmaların SAHA İstanbul çatısı altında buluşturulmasının düşünüldüğünü aktararak, “Artık SAHA İstanbul, yakaladığı ivme ve büyüme ile her bölgeden firmaların katıldığı Türkiye kümelenmesi haline gelmiştir. Cazibe merkezi olmuştur” diye konuştu.