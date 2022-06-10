Hesaplar altüst oldu! Petrol ve doğal gaz planı suya düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri saldırı emrinin ardından ABD, yaptırımlarla Rus ekonomisini hedef almaya başladı. Özellikle Rus petrol ve doğal gazının Avrupa'ya akışını kesmek için, ciddi bir baskı uygulanıyor.



Öte yandan ABD yetkililerinin paylaştığı son verilere göre, ABD'nin planı suya düştü. Savaş nedeniyle artan fiyatlar doğal gaz ve petrol piyasalarını altüst ederken, oyunun kazananı Rusya oldu.

ABD'nin Küresel Enerji Güvenliği Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein Perşembe günü Amerikalı senatörlere verdiği demeçte, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yetkili, Şubat saldırısından önce zaten yükselişte olan küresel enerji fiyatlarının, Moskova'ya karşı ambargolarla daha da yükseldiğini kabul etti.

HESAPLAR ALTÜST! PETROL VE DOĞAL GAZ GELİRLERİ ARTTI

Daha önce ABD enerji güvenliği elçisi Hochstein, Rusya'nın şu anda fosil yakıt ihracatından, Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından öncekinden daha fazla para kazandığını söyledi.

Hochstein, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Senatosu Alt Komitesi'ndeki toplantıda, Moskova'nın petrol ve doğal gaz ticaretinden birkaç ay öncesine göre gelir durumu sorusu üzerine, " Daha fazla para kazanıyor. Bunu inkar edemem." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Rusya'nın petrol ithalatına kısıtlamalar getirmeye isteksiz olan ve bunun yerine yaptırımlarıyla finans ve bankacılık sektörlerini hedef alan AB, Mayıs ayı sonlarında Rus petrolüne yasak getirmeyi kabul etti. Blok, ithalatın %75'ini hemen, %90'ını ise yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdi. Ancak, Macaristan ve diğer bazı ülkelere, ekonomilerinin Rus tedariki olmadan baş edememeleri nedeniyle feragat edildi.

Mayıs ayının ortalarında Bloomberg, Moskova'nın petrol gelirlerinin yaptırımlara rağmen yükseldiğini ve 2022'nin başından bu yana %50 arttığını iddia etti. Rus hükümeti ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde ham petrolü almaya başlayan yeni müşterilere de işaret etti.

Star Gazetesi