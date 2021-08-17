Heyecanlandıran keşif teklifi! ''Birlikte üretebiliriz''

AA 17 Ağustos 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 14:40

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, başkent Seul'de Kazak-Kore İş Dünyası Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde 550 Güney Kore şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek "Güney Kore ekonominin dijitalleşmesinde tanınmış bir ülkedir. Bizim için ise imalat sanayisindeki yüksek teknoloji stratejik öneme sahiptir." dedi.

Kazakistan'ın toprak altının sadece yüzde 25'inin jeolojik olarak keşfedildiğine işaret eden Tokayev, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı müzakereler sırasında, ülkesindeki doğal kaynakları ortak araştırma önerisinde bulunduğunu ve bunun sonucunda Koreli şirketlere kaynak çıkarma önceliği hakkının verilebileceğini söyledi.

Tokayev, alternatif enerji kaynakları konusunda da Güney Kore ile iş birliğine önem verdiklerini kaydederek ortak nükleer yakıt üretme önerisini de dile getirdi.

Toplantı çerçevesinde, Kazakistan ile Güney Kore arasında toplam değeri 1,7 milyar dolar olan 34 anlaşma imzalandı.

- KAZAKİekSTAN VE GÜNEY KORE, STRATEJİK İLİŞKİLERİ GENİŞLETİYOR

Tokayev, Moon Jae-in ile bir araya gelmiş, iki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Güney Kore'nin Kazakistan için Doğu Asya'da önemli stratejik ortaklardan biri olduğuna işaret eden Tokayev, ikili ilişkileri bir üst düzeye çıkarmak için yeni etkileşim alanları belirlediklerini belirtmişti.

Tokayev, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayacaklarına dikkati çekerek bu kapsamda Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri olan Busan'da Kazakistan Başkonsolosluğunun açılmasına karar verdiklerini kaydetmişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı da Kazakistan'ın ülkesinin Yeni Kuzey Politikası stratejisinde önemli bir ortak olduğunu ve iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için gerekli potansiyele sahip olduklarını bildirmişti.