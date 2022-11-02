İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6164
  • EURO
    18,443
  • ALTIN
    991.089
  • BIST100
    4096.86
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Heyecanlandıran petrol açıklaması! Türkiye'den yeni hamle: Barbaros fitili ateşleyecek
Ekonomi

Heyecanlandıran petrol açıklaması! Türkiye'den yeni hamle: Barbaros fitili ateşleyecek

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa' Trabzon Limanı'na demir attı, hazırlıkları tamamlandıktan sonra petrol aramaya başlayacak. Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, analizlerde petrol emarelerine rastlandığı belirtilmişti. Barbaros o keşfin izini sürecek, derin sondaj ile Türkiye'ye yeni bir müjde için çalışacak.

IHA2 Kasım 2022 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Heyecanlandıran petrol açıklaması! Türkiye'den yeni hamle: Barbaros fitili ateşleyecek
ABONE OL

Trabzon Limanı'na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Trabzon'un Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.

KARADENİZE'E AÇILACAK

Barbaros Hayrettin Paşa' Sismik Araştırma Gemisi'ni Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, daha önce de Fatih Sondaj Gemisi'ne ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Ermiş "Fatih'i dualarla uğurlamıştık. Bir müddet sonrada Sakarya civarında doğalgazı buldu. Barbaros Hayrattin Paşa'yı da bir müddet burada ağırlayacağız. Bir takım ihtiyaçları var. Lojistik gemileri de arkasından yanaşacak. İhtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar Karadeniz'e açılacaklar" dedi.

ARŞİVLERDE BUNLAR MEVCUT

Ermiş, 2014 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gemilerine ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatarak "Sürmene-1 derin deniz sondajında önemli bulgular edinildiğine dair dönemin Genel Müdürü'nün ifadeleri var. Arşivlerde bunlar mevcuttur. Yeni nesil gemilerle bu civarlarda yapılacak derin deniz sondajlarından ben umutluyum. Barbaros Hayrettin Paşa da buradaki ihtiyaçlarını giderdikten sonra araştırmalarına devam edeceğini düşünüyorum. Son Abdülhamit Gemisi, önemli bir teknik donanıma sahip, umuyoruz ki sondajlar Karadeniz'de yaygınlaşır. Petrolü bulup ülkemize çok önemli katma değerler katacaklardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.

  • Trabzon Limanı
  • petrol
  • Karadeniz
  • Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu
  • TPAO
  • Sismik Araştırma Gemisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.