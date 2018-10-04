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Hibrit motorun fabrikası için geri sayım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’u Bakanlık’ta kabul etti.

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Firmanın yatırımlarının gündeme geldiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Varank, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, süper teşvik olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki Oyak Renault’un yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretim tesisi yatırım projesinin en önemli ayağını teşkil eden enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim’de Bursa’da atılacağını açıkladı. Varank “Türkiye’de ilk defa alüminyum motor üretilecek” dedi.

100 MİLYON EURO

Söz konusu yatırımla alüminyum motor bloğu dökümüyle yüksek teknoloji yeni nesil motor imalatının gerçekleştirileceğine dikkati çeken Varank, “Bu tesisle Türkiye’de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje kapsamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor” diye konuştu.      

Yeni nesil motor üretiminin Türkiye için bir inovasyon olacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: “Yatırım tutarı 100 milyon Euro’yu aşan bu projenin cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye’de ilk defa alüminyum motor üretilecek. Dünyada sadece birkaç yerde kullanılan yüksek teknolojiden faydalanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak.”      

Varank, yeni nesil motorun firma bünyesinde Avrupa’daki tek üreticisinin Türkiye olacağına dikkati çekerek, söz konusu motorların hibrit araçlara takılmak üzere ihraç edileceğini bildirdi. Varank “Firmanın ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye’de üretmesini arzu ediyoruz” dedi. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun da Türkiye’nin Renault Grubu için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti. 

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