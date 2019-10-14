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''Hileli gıdaya hapis cezası verilmeli''

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirterek, “Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211  parti ürünle ilgili bilgileri kamuoyuna açıklamıştı.       

21 KEZ AYNI SUÇU İŞLEDİ 

Vargı, süt ve süt ürünlerindeki hile ve tağşişin 272 firmayla korkunç boyutlara ulaştığını belirterek “Eritme peynirinin ne olduğu ambalaj üzerinde tüketiciye açıklanmalıdır. Tereyağına bitkisel yağ, yoğurda jelatin, tulum peynirine nişasta, eritme peynirine bitkisel yağ katılmasının dışında birkaç yıldır süt ve süt ürünlerinde küflenmeyi önleyici natamisin adlı bir kimyasal katılıyor. Bu firmalardan bazılarının sahtekarlığı ileri boyutlara ulaşmış ve bir o kadar da yüzsüzler... 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen kişilere bile rastlayabiliyoruz.”

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