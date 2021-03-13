Hindistan-Avrupa servisinin ilk gemisi Türkiye'de

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:01

MSC Gemi Acenteliğinin Asyaport Limanı uğrağına eklediği Hindistan-Avrupa arasındaki Himalaya servisinin ilk gemisi Tekirdağ'a yanaştı.

Asyaport Limanı'nda düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından gemi Kaptanı Pavel Lykov'a plaket takdim edildi.

Törene, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Tekirdağ Gümrük Müdürü Erdoğan Erarslan, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Mehmet Taştan, liman ve MSC yetkilileri katıldı.

Asyaporttan yapılan açıklamaya göre, Hindistan-Avrupa arasında hizmet veren Himalaya servisine Tekirdağ'ın eklenmesiyle, Avrupa'ya gidecek ihracat yükleri için servis sayısı 5, Hindistan'dan gelen ithalat yükleri için servis sayısı 2'ye yükseldi.

Himalaya servisi ile Tekirdağ'dan Avrupa'nın 14 farklı limanına haftalık, düzenli ve direkt 5 farklı servisle ulaşmak kolay ve hızlı hale geldi.

Servisin Asyaport uğrağı ile İtalya'dan aktarılan yükler Asyaporttan aktarılmaya başlandı. Bu uğrak ile hem Hindistan'dan gelen ithalat yüklerine hem de Avrupa'ya gidecek ihracat yüklerine yeni bir kapı açıldı.