Asya-Pasifik bölgesindeki 16 ülke, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen "ASEAN Artı Üç" zirvesi marjında yürütülen müzakerelerin ardından sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildiride RCEP'e taraf olmak üzere müzakere yürüten ülkelerden 15'inin anlaşmanın 20 fasılası üzerine görüşmeleri tamamladığı, piyasalara karşılıklı erişim konusundaki pürüzleri çözdüğü ve imza aşamasına geldiği, ancak Hindistan'ın itiraz ettiği bazı alanlardaki sorunlar giderilemediği için anlaşmanın imzalanmasının 2020'ye ertelendiği belirtildi.

Hindistan'ın gümrük tarifelerinin çok taraflı olarak düşürülmesi konusunda bazı çekinceleri olduğu, ülkenin, özellikle imalat sektörünün Çin ürünlerinin yaratacağı rekabetten olumsuz etkilenmesinden endişe ettiği tahmin ediliyor.

RCEP müzakereleri ilk kez 2013'te 2 yıl içinde sonuçlandırılmak hedefiyle başlatılsa da ülkelerin farklı öncelikleri nedeniyle anlaşmanın imzalanması sürekli ertelenmişti.

Anlaşmanın sonuçlanması halinde dünya ekonomisinin 3'te 1'ini kapsayan bir serbest ticaret bölgesinin ortaya çıkacağı öngörülüyor.