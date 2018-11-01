Hindistan da doları bırakıyor

Ülkeler, dolarizasyonun tekelini kırmak adına yeni işbirliklerine imza atıyor. Türkiye’nin son olarak Azerbaycan, İran ve Rusya ile yerel paralarla ticaret anlaması imzalamasının ardından Asya’nın iki büyük devi Hindistan ve Japonya’dan da aynı hamle geldi. Japonya ve Hindistan, dolar kullanımını azaltmak için 75 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı. Öte yandan anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette dolarizasyonun etkisinin azaltılması ve son dönemde dolar karşısında ocak ayından itibaren yüzde 15 değer kaybeden Hint rupisine de destek olunması amaçlanıyor.

İKİ ÜLKEDEN İŞBİRLİĞİ

Anlaşmayla iki ülkenin merkez bankası arasında Japon yeni ve aynı miktarda Hint rupisi değişimi yapılabilecek ve ticari faaliyetlerde dolar kullanımını azaltabilecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Tokyo’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan anlaşmayla Hindistan’ın ihtiyaç duyduğu ve dış yatırıma ihtiyaç duyan altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi planlanıyor. 15 milyar dolarlık Mumbai-Ahmedabad hızlı tren hattı projesinin yüzde 80’lik kısmının finansmanı da Japonya tarafından yapılıyor.