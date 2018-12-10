Hindistan ve BAE de, yerel para ile ticaret yapacak

ABD'nin dünyaya açtığı ticaret savaşında doları silah olarak kullandığı günler geride kalıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde dolar yerine, yerel para birimleri ile dış ticaretin önü açılıyor.

Hindistan, ABD'nin tüm baskıları ve yaptırım tehditlerine rağmen, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasını yerel para birimleri üzerinden imzaladı. ABD'nin anlaşmaya tepkileri sürerken, Hindistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ticaret ve yatırımı kolaylaştıracak yerel para birimleri ile ticaret için bir para takası (Swap) anlaşması imzalandı.

Aralarında 50 milyar dolardan fazla ticaret hacmi olan iki ülke, birbirlerinin en büyük ticaret ortaklarından.

Hindistan'ın BAE'ye yaptığı doğrudan yabancı yatırım 2017 yılında 6,6 milyar dolarken, aynı yıl BAE'nin Hindistan'a yaptığı yatırım ise 5,8 milyar dolar seviyesinde.

Taraflar ayrıca enerji, güvenlik, ticaret, uzay, savunma sanayii ve benzeri konularda da işbirliğini görüşüyor.

TÜRKİYE YILLARDIR MÜCADELE EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellik uluslararası temaslarında ''Dolar prangasından kurtulmak için, yerel para birimleri ile ticaret yapalım'' çağrısında bulunuyor.

Erdoğan'ın yurt içinde de ''Dışarı ile olan ticareti, yerel para birimleri üzerinden yapalım'' çağrısı ile TL ile ihracat 2016, 2017 ve 2018 yıllarında rekor tazeledi.

Bunların yanı sıra Türkiye Merkez Bankası, Pakistan Merkez Bankası ile 1 milyar dolara eşdeğer yerel para birimi tutarında Para Takas (Swap) Anlaşması imzaladı. 2012 yılında Çin ile Türkiye arasında, 10 milyar yuan büyüklüğündeki para takası anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Çin ile ilk para takas işlemi 30 Kasım 2016'da gerçekleştirildi. Bu yıl nisan ayında İran'la Ağustos ayında ise Katar ile Türkiye arasında yine para takasına yönelik anlaşmalar imzalandı.

2018'in eylül ayında Türkiye-Rusya ve İran yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaştı. Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması da dolar ya da avro yerine yerel para birimleri ile yapılacak.