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Ekonomi

Hindistan'dan gelen gemiler, Tekirdağ'a yanaşmaya başladı

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'na Hindistan'dan gelen ilk gemi için karşıma töreni düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gemi kaptanı Pavel Lykov'a plaket verdi.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:44
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Hindistan'dan Avrupa'ya gidecek olan yük gemilerinin yeni durağının, Tekirdağ'daki Asyaport Limanı olması hedefleniyor. Bu amaçla yapılan çalışmaların ardından, Hindistan-Avrupa arasındaki Himalaya servisinin ilk gemisi, Tekirdağ'a yanaştı. Asyaport Limanı'na gelen Emma isimli yük gemisi için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ve taşımacılık şirketi yetkilileri ve beraberindekiler katıldı. Hindistan'dan Avrupa'ya gidecek ilk geminin kaptanı Pavel Lykov'a, Vali Yıldırım plaket verdi.

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