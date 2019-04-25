Hintli milyarderler sezonu açtı

16-27 Nisan arası Max Royal Kemer Resort’te üç ve yine 16-19 Nisan tarihleri arasında Rixos Premium Belek’de bir Hint düğünü olmak üzere dört büyük düğün organizasyonunu yapıldı. Düğün sahiplerince, isim bilgileri ve düğün bütçelerinin açıklanmasının istenmediği düğünler için yaklaşık 1.000 kişilik bir ekip ile hizmet verildi. Dört düğün organizasyonu için, 100 tır dekor, sahne, ses-ışık-görüntü sistemleri kullanıldı.

DÖRT DÜĞÜN BİRDEN

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve tamamen gizlilik içerisinde hazırlıkları sürdürülen düğünler için, profesyonel Türk, Hintli, Dubai’den çekim ve prodüksiyon ekipleri, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak “Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerimizin sonuçlarını almaya başladık. Üst üste, 11 gün içerisinde gerçekleştirmekte olduğumuz, yüksek bütçeli bu dört düğün sonrasında diyebilirim ki, artık Türkiye Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktadadır. Yakın bir gelecekte Türkiye’nin Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında, en üstlerde hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.