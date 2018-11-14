Hizmet ihracatında hedef 150 milyar dolar

HEDEF YÜKSELTİLDİ

Görüşmelerle ilgili konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı “Yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracatımızı 150 milyar dolara çıkartabilmek için önümüzdeki engelleri kaldırtmak üzere kıymetli bakanlarımızla istişarelerde bulunduk” dedi.

DÖRT BAKANA ZİYARET

İlker Aycı’nın verdiği bilgiye göre, gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkece içerisinden geçilen zorlu sürecin bugün büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmasında önemli bir katkıya sahip olan birlik, bundan sonraki sürece hâkim olması planlanan pozitif seyirde ne yönlü aksiyonlar alınabileceği ve bu aksiyonların kapsamı ve fiiliyatı ile ilgili olarak bakanlar ile karşılıklı istişarede bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyarat eden M. İlker Aycı başkanlığındaki heyette Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ile birlikte üyeler Mehmet Erdoğan, Mehmet Fatih Aksoy, Mustafa Aydın, Salih Zeki Çakır, Fatih Volkan Kazova, Kamil Orman, Emre Eldener ve Ömer Gülen hazır bulundu.

SEFERBERLİK BAŞLADI

İlker Aycı bakanlarla yaptıkları görüşmeleri şöyle değerlendirdi: “Her bir görüşme, kendi içerisinde çok faydalı fikir alış verişleri içeren toplantılardı. Bu toplantılarda önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihracatındaki hedeflerini en hızlı şekilde yakalamak ve ülkemize süratle döviz girdisi sağlayabilmek adına hangi aksiyonları alabileceğimize dair değerli bakanlarımızla önemli konular üzerinde durduk. Hizmet İhracatçıları Birliği olarak on farklı sektörümüzün temsilcisiyle birlikte ihracata daha büyük bir ivme kazandırabilmek adına ihracat seferberliğini hizmet sektöründe başlattık.”