22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7671
  • 6,4073
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hizmet ihracatında hedef 150 milyar dolar

Hizmet ihracatında hedef 150 milyar dolar

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, “Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir” dedi.  Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısı, birlik yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.      

İLK 20 FIRSATI VAR

Türkiye’nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini aktaran Aycı, hızlanması beklenen bu büyümenin ülke ekonomisi önündeki en önemli fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi. Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48.6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabileceğine inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11.4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekleniyor. Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22.4 olan hizmet ihracatının payı da giderek artacak. Hizmet ihracatı verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlıyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye, ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedefliyor.”      

DÜNYA İLE YARIŞTAYIZ 

Birçok alanda dünya ile yarıştıklarını anlatan Aycı “Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Bunda  ABD’nin ardından 2. sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor” dedi. 

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA