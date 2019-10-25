Hizmet ihracatında hedef 150 milyar dolar

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, “Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir” dedi. Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısı, birlik yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İLK 20 FIRSATI VAR

Türkiye’nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini aktaran Aycı, hızlanması beklenen bu büyümenin ülke ekonomisi önündeki en önemli fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi. Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48.6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabileceğine inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11.4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekleniyor. Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22.4 olan hizmet ihracatının payı da giderek artacak. Hizmet ihracatı verdiği 25.6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlıyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye, ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedefliyor.”

DÜNYA İLE YARIŞTAYIZ

Birçok alanda dünya ile yarıştıklarını anlatan Aycı “Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Bunda ABD’nin ardından 2. sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor” dedi.