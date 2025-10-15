İSTANBUL 20°C / 13°C
Ekonomi

Hizmet üretim endeksi ağustosta yükseldi

Hizmet sektöründe üretim, ağustos ayında hem aylık hem de yıllık bazda artış kaydetti.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 10:26
Hizmet üretim endeksi ağustosta yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 2,4 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,2 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,2 azaldı.

