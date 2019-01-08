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Hong Kong 10. Oyuncak ve Oyun Fuarı ziyarete açıldı

Hong Kong 10’uncu Oyuncak ve Oyun Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda, sanal gerçeklik teknolojisini kullanan firmalar ilgi odağı oldu.

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Bu yıl 42 ülkeden 3 binden fazla şirketin katıldığı 10’uncu Hong Kong Oyuncak ve Oyun Fuarı büyük ilgi görüyor. 10 Ocak’a kadar açık olacak fuara Türkiye, Güney Kore, Tayvan ve İngiltere gibi ülkelerden katılan firmalar, düzenledikleri etkinlikler ve gösterilerle ürünlerini tanıtıyor. Fuarda en büyük ilgili oyuncaklarını VR (sanal gerçeklik) ve AR (arttırılmış gerçeklik) teknolojileriyle birleştiren firmalar çekerken, akıllı oyuncakların sayısındaki büyük artış dikkat çekti.
 
Eğitici oyuncaklarda artış
VR ve AR teknolojilerini eğitici oyuncaklarda kullanan firmalar ise ilgi odağı oldu. Robotik, mühendislik, sanat ve matematik öğreten akıllı oyuncakları tanıtan firmaların yetkilileri, teknolojik yenilikler sayesinde çocukların eğlenirken öğrenmesinin kolaylaştığını söyledi.
 
Yetişkinlere yönelik oyuncaklar
Hayvanlara yönelik oyuncakların da bulunduğu fuarda, yetişkinler için yapılan oyuncaklar da sergilendi. Hobi, aksiyon ve koleksiyon için birçok yetişkin oyuncağının tanıtıldığı fuarda, yetişkinler en çok fantastik figürlere rağbet gösterdi.
 

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