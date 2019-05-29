Huawei kara listeden çıkma yolu ararken Asya piyasaları düştü
Asya hisse senedi piyasaları, Huawei´in ABD ticaret Bakanlığı´nın kara listesinden çıkma çalışmaları devam ederken, geriledi.
- DHA
Japon otomotiv firması Toyota´nın Çin´in ulaşım ağı Didi Chuxing ile yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı iddia edildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında osn durum şöyle:
- Nikkei yüzde 1.2,
- Kospi Composite yüzde 0.87,
- Shenzen Composite yüzde 0.12 ve
-S&P yüzde 0.72 düşerken,
- Shanghai Composite yüzde 0.29 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 kayıpla 109.287 düzeyine geriledi.
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