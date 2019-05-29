Huawei kara listeden çıkma yolu ararken Asya piyasaları düştü

Japon otomotiv firması Toyota´nın Çin´in ulaşım ağı Didi Chuxing ile yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı iddia edildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında osn durum şöyle:

- Nikkei yüzde 1.2,

- Kospi Composite yüzde 0.87,

- Shenzen Composite yüzde 0.12 ve

-S&P yüzde 0.72 düşerken,

- Shanghai Composite yüzde 0.29 yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 kayıpla 109.287 düzeyine geriledi.