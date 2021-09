Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li: Başarımızda mühendislerin önemli katkıları var

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 12:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Enterprise Türkiye, Mühendisler Günü'nü iş ortaklarıyla birlikte kutladı. Huawei Enterprise Türkiye Mühendisler Günü etkinliği, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı lokasyonda gerçekleştirildi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, Huawei Enterprise Türkiye Servis Müdürü Halil Levent Aktaş, Huawei Enterprise Türkiye Servis Çözümü ve Satış Müdürü Erdem Namal, Huawei Enterprise Türkiye Teknik Ekip Müdürü İsmail Demiral, Infotürk Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Ahmet Öztuna, Cliguru Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yasin Altuntop ve Huawei Enterprise Türkiye Servis Direktörü Bizhiqiang katılımcılarla buluştu.

- "MÜHENDİSLERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Huawei'in dünyanın en büyük 500 şirketi arasında ilk 50 firma içinde yer almasında, on binlerce mühendisin olağanüstü katkıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Huawei, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijital teknolojileri her kişiye, eve ve kuruluşa getirmeye kendini adamıştır. Daha bağlantılı ve akıllı bir dünya için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Huawei, kurumsal iş çözümlerinde; 'Platform + AI + ekosistem' stratejisine bağlı şekilde çalışıyor. Birlikte çalıştığımız on binlerce mühendisin, attığımız her başarılı adımda olağanüstü bir katkısı var. Mühendislerimiz teknolojiyi gerçek yaşamla buluştururken, büyük bir özveriyle çalışıyor ve afet durumlarında bile 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor. Ben de bir servis mühendisi olarak, mesleğimle gurur duyuyorum ve belirtmek isterim ki mühendisler en önemli değerlerimiz arasındadır."

Jing Li, 2021'in Türkiye'deki faaliyetlerimizin 19. yılı olduğunu hatırlatarak, "Huawei Türkiye, bugün 130'dan fazla sertifikalı servis iş ortağına ve yaklaşık 1.000 üst düzey mühendisten oluşan bir ekibe sahip. Türkiye'de yetkin bilişim uzmanı yetiştirmek için her yıl 20'den fazla teknik eğitim ve 1.000'den fazla mesleki sertifika veriyoruz ve 10'dan fazla teknik üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi bilişim uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekosistemimizle birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "VERDİĞİMİZ HİZMETİN KALİTESİNDEN VE SÜREKLİLİĞİNDEN ASLA ÖDÜN VERMİYORUZ"

Huawei Enterprise Türkiye Servis Müdürü Halil Levent Aktaş da kurumların dijitalleşmesine ve iş yapış şekillerini dönüştürmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktararak, "Huawei Türkiye olarak ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlarken, verdiğimiz hizmetin kalitesinden ve sürekliliğinden asla ödün vermiyoruz. Türkiye genelindeki güçlü servis ağımız ve 7/24 yerel desteğimiz ile müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın işlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Periyodik olarak düzenlediğimiz eğitimler ve sertifika programları ile yetiştirdiğimiz uzman mühendislerimizin özverisi en büyük gücümüzdür. Bu özel günde tüm mühendislerimize tek tek teşekkür ediyor, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İş ortaklarının, bilgi ve deneyimlerini de paylaştıkları Huawei Enterprise Türkiye Mühendisler Günü, düzenlenen ödüllü yarışma ve başarılı mühendislere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.