İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4085
  • 6,1734
  • 224.514
  • 93.438
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Hububat ve baklagil ithalatında vergi düzenlemesi

Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır ve pirincin belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO), buğday ve mahlut için 1 milyon ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, kuru baklagiller ve pirinç için 100'er bin ton tarife kontenjanı tahsis edildi.

Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Açılan tarife kontenjanı bir takvim yılı için geçerli olurken, her takvim yılında yeniden belirlenecek. 

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

Donanmanın iletişimini sağlamak için 80 milyon dolarlık sözleşme

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

"Putin’in özel hayatı kanınızı dondurabilir"

'Putin’in özel hayatı kanınızı dondurabilir'

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

“Saldırganlar öldürüldü, kriz sona erdi”

“Saldırganlar öldürüldü, kriz sona erdi”

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

'John Bolton İran'ı bombalamak istiyor'

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist Türkiye'ye teslim oldu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu

Çin'in Cibuti'deki askeri üssü ABD'yi korkuttu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

10 numaraya 4 aday

10 numaraya 4 aday

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA