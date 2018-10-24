Hububatta destek iki katına çıkıyor

Pakdemirli konuşmasında üreticiye müjde verdib Pakdemirli “Buğday, arpa ve kuru hububatta özel şekilde gübre desteğini yüzde yüz artırıp 4 liradan 8 liraya çıkartıyoruz. Yeni hasatta dünya fiyatlarıyla satın alacağız” dedi. Pakdemirli, bakanlık görevine geldiğinde kendisine 81 ili dolaşma ve sorunları dinleme hedefi koyduğunu belirterek, bu kapsamda hafta sonları Elazığ’dan Artvin’e, Malatya’ya ikişer il dolaştıklarını kaydetti. Pakdemirli, bu hafta sonu da Hatay ve Adana’yı ziyaret etmeyi planladıklarını aktardı.

ET İTHALATI BİTECEK

Çiftçiyi, dinlemenin önemine değinen Pakdemirli, iki bakanlığın bir araya gelmesiyle beraber çok büyük büyük bir teşkilat olduklarını, dolayısıyla vatandaşı dinlemeleri gerektiğini söyledi. Tarımla ilgili problemleri senelerdir dinlediğini ifade eden Pakdemirli, “İl ziyaretlerine gidiyoruz, incir çekirdeğini doldurmayacak problemler orada dağ gibi olmuş. Hem onları bulunduğumuz yerde çözüyoruz, yapısal problemlerle ilgili de iş planımızı önümüzdeki günlerde açıklıyor olacağız” dedi. Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarımda Milli Birlik Projesi’ni anlatacaklarını söyledi.

“2021’in sonu itibariyle biz Türkiye’yi et ithal eden bir ülke olmaktan inşallah kurtaracağız” diyen Pakdemirli, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.