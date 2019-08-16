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Hükümetin memur zam teklifi ne kadar? Memur toplu sözleşme son dakika!

Hükümetin memur zam teklifi ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Memur toplu sözleşme son dakika gelişmeleri anlık olarak takip ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi. Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hükümetin memur zam teklifi ve toplu sözleşme son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

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Milyonlarca memurun gözü bu sözleşmeye çevrildi. Hükümetin memur zam teklifi ne kadar? sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla merak ediliyor. Memur toplu sözleşme son dakika açıklamaları ise anbean takip ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini söyledi. Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve  sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü  toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın  mensuplarına açıklamalar yaptı. Memur toplu sözleşme son dakika gelişmelerini sizler için derledik.. 
 
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında hükümetten makul ve makbul bir teklif beklediklerini dile getirdi.
 
Yalçın, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamındaki 4'üncü toplantı öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Hizmet kollarının taleplerinin görüşülmesinin tamamlandığını belirten Ali Yalçın, bugün genel tekliflere ilişkin görüşmelerin yapılacağını söyledi.
 
Bugünkü görüşmede hükümetin kendilerine zam teklifini sunacağını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:
 
"Süreç sadece rakam ve oranlar üzerinde sınırlı tutulmamalı. Herkes düzgün bir teklifin gelmesini bekliyor. 'Makul ve makbul bir teklifi bekliyoruz' demiştik. Bütçe disiplini gibi kavramların gerekçe gösterilmesini istemiyoruz. Sunulacak teklif kamu görevlilerini memnun etsin."
 
 
MEMUR-SEN YÜZDE 8 7 TALEP ETMİŞTİ
 
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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