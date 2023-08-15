Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlilerinin 2023'ün Ocak ayında zam oranının 13.5 puan ilave refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldığını, Temmuz'da 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenerek en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltildiğini belirterek, "2023'te en düşük memur maaşında yüzde 141.8 artış sağladık. Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz" dedi.

YÜZDE 25 FARK VAR

Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı verileceğini öngördüklerini belirten Işıkhan, zam teklifini şöyle açıkladı: "Teklifimiz 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5. Ocak 2024'te enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz, toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşma ile imzalamaktır."

'REVİZE EDİLSİN'

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre memur konfederasyonları ise teklifin revize edilmesini beklediklerini açıkladı. Taraflar 17 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek.

NASIL YANSIYACAK?

Toplu sözleşmenin sonucu merakla beklenirken, teklifin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu. Merkez Bankası'nın, 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 58. Buna göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 24.45 çıkacak. Kamu işvereninin Ocak ayındaki yüzde 14'lük zam teklifinde uzlaşılması halinde enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 41.88'e ulaşacak.

İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU