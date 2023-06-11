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Ekonomi

Hükümetlerini yerde yere vurdular: Biz kamu mallarını satmakla meşgulken Türkiye bölgede güçleniyor

Türkiye'nin Balkanlar'a yaptığı yatırımlar ile SİHA/İHA satışı Yunanistan'da endişeye neden oldu. Yunanistan'ın Balkanlar'la ilgili bir dış politikasının olmadığını, hükümetin kamu mallarını satmakla meşgul olduğunu ifade eden Yunan basını, Türkiye'nin Balkanlar'da rakipsiz olduğunu yazdı.

Star Gazetesi11 Haziran 2023 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Hükümetlerini yerde yere vurdular: Biz kamu mallarını satmakla meşgulken Türkiye bölgede güçleniyor
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NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine 500 askerden oluşan Türk komando taburunun görevlendirilmesi ve Kuzey Makedonya'nın hava sahasını İtalya'nın koruyacak olması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

İki yeni gelişmeye dikkat çeken Yunan basını Atina hükümetine sert eleştirilerde bulundu. Yunanistan'ın Balkanlar'la ilgili bir dış politikasının olmadığını ifade eden Yunan basını, hükümetin kamu mallarını satmakla meşgul olduğunu yazdı.

Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun ecdat yadigarı Balkanlar'da rakipsiz olduğu ifade edildi.

Balkanlar, "Küçük Avrupa" olarak nitelendirilirken Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yaptığı ticarete değinildi. Türkiye'nin Sırbistan, Arnavutluk ve Romanya'ya SİHA/İHA satışı yaparak Balkan ülkeleriyle savunma işbirliğini güçlendirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova ziyaretinde yaptığı konuşmada "Hepimiz ortak bir tarihin ve ortak bir kültürün parçasıyız. Unutmayın, Kosova Türkiye demektir, Türkiye de Kosova demektir" sözlerine haberde yer verildi.

Türkiye'nin askeri, eğitim gibi yaptığı ikili anlaşmalarla bölgedeki varlığını hissettirdiğinden söz edildi.

Türkiye'nin bölgede geliştirmekte olduğu ikili ilişkilerin zamanın, paranın ve ağırlıklı olarak planlamanın bir ürünü olduğundan bahseden Yunan basını, "Ankara, Türk çıkarlarını Balkan ülkelerinde ilerletebilecek, Türkiye'nin dış imajını güçlendirecek, üniversiteler ve okullar inşa edecek, burslar sağlayacak, camileri, anıtları veya Osmanlı geçmişini hatırlatan her şeyi yenileyecek stratejik sektörlere yatırım yapıyor. Biz ise sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı.

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