Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 'Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti' dedi.
- İHA
Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti" dedi.
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