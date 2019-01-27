Hükümlüleri eğitip işe yerleştiriyor
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) başlattığı proje ile denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere mesleki eğitim veriyor. Dernek Başkanı Mustafa Balkuv “6 aydır devam eden programda günde 50’nin üzerinde hükümlüye eğitim veriliyor. Bunlardan 54’ü işe yerleşti bile. Projenin büyütülmesi adına hükümetimizden destek bekliyoruz” dedi
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), sadece Türkiye’de değil dünya çapında İlk defa uygulanan, diğer sektörlere de örnek gösterilebilecek bir eğitim projesi yürütüyor. dernek, başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere, triko sektöründe mutlak iş garantisi olan mesleki eğitim veriyor. TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, 6 aydır devam eden programda günde 50’nin üzerinde hükümlüye eğitim verildiğini ve şu ana kadar 54 hükümlünün de işe yerleştirildiğini söyledi. Projeyle ilgili bilgi veren TRİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, projenin büyümesi adına devletten destek beklediklerini ifade etti.
Projenin detaylarından bahseder misiniz?
Ülkemizin ve sektörün en önemli ihtiyacı eğitim almış, yetişmiş eleman… Projeyi bu amaçla hayata geçirdik. Derneğimizin talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derneğimize önerilen ve yine tüm ihtiyaçları bizler tarafından tamamlanmış, TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 23 yıldır Zeytinburnu’nda mesleki eğitim veriyor. 2 binden fazla mezun verdiğimiz okulumuzdan mezun olanların sayısı sektörün talebine yetmeyince, okul harici alternatif araştırmaya başladık. Cezaevlerinde kurs açıp eleman yetiştirmeyi düşündük. Silivri Cezaevini ziyaret ettik fakat cezaevi içi kullanımı alanı yeterli olmadığı gerekçesiyle eğitim amaçlı atölye açamadık. Türkiye’de 600 bin civarında denetimli serbestlik mahkumu var. Denetimli Serbestlik ile cezaevinden çıkınca günde 4 saat kamu hizmeti yapmak kaydıyla cezalarına devam ediyorlar. Bu bilgi ile Adalet Bakanlığı Fatih Bölgesi Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani Bey ile tanıştık. Projeyi, elbirliğiyle hayata geçirmeye karar verdik ve atölyemizi Fatih bölgesi Denetimli Serbestlik binasında açtık
Ne zamandır faaliyette? Ne kadar yatırım yapıldı? Devletten destek aldınız mı?
Atölyemize 500 bin TL kadar yatırım yaptık. Ayrıca ayda 20 bin TL giderimiz var. Bunun tamamı TRİSAD tarafından karşılandı. Kurs programının 6 aydır devam ediyor.
Kaç hükümlü işe yerleştirildi?
6 ayda 50’nin üzerinde hükümlüyü işe yerleştirdik. Bu proje sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilk İşe yerleşip sigortalı oldukları andan itibaren 4 saatlik kamu cezası şartından düşüp tam serbest oluyorlar. Kursu tamamlayıp ya da eğitmenlerimizin onayıyla erken mezun olduklarında sektörümüzdeki firmalarda işe başlıyorlar. Maaş almaya başladıkları için tüketici olarak ekonomiye katkıları oluyor. Sigortalı oldukları için hem kendisinin hem de ailesinin sağlık hizmetini karşılayabiliyor ve emekliliğe adım atmış oluyorlar. İstihdam ile gelecek kaygılarını garantilediğimiz için tekrar suç işlemelerinin önüne geçiyoruz.
Ürünler nasıl değerlendiriliyor?
Ürünleri huzur evleri, sevgi evlerine yolluyoruz. LÖSEV Vakfı’na ürün yolladık. Ama dünyada böyle bir uygulama yok. Hükümetimizden bu konuda destek rica ediyoruz. Örneğin Adalet Bakanlığı’nın 6 yıldır atıl olan Büyükdere’deki Adliye binasını kullanmayı istedik. 1.500 metrekarelik kapalı alana sahip binaya 1.5 milyon liralık tadilat gerekiyor. Buna destek veren bir kurum olursa birlikte tamamlayıp hayata geçirmek istiyoruz.
İHRACATTA THY İLE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ
Sektörle ilgili neler söylersiniz?
Yıllık triko ihracatı 1 milyar 980 milyon dolar. Bu sene ihracatta yüzde 10 artış hedefi var. Sektörde 350 bin kişi istihdam ediliyor. İhracat adet bazında 250 milyon adet. Üretimin yüzde 70’i Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Sektörümüzün büyümesi için bir takım destekler gerekiyor. ABD pazarı bizim için büyük potansiyel. Ancak lojistik maliyetlerinin yüksekliği ürün fiyatlarını yükseltiyor. Hükümetimizden bu konuda destek rica ediyoruz. Örneğin THY ile bir işbirliği yapılabilir. Biz çalışmalarımızı yaptık. Talep edilmesi durumunda sistemin nasıl işleyeceğini ilgili kurumlara anlatabiliriz.
‘23 YILDIR SEKTÖRE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİYOR’
Zeytinburnu’nda yer alan TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bahseder misiniz? Kaç öğrenci mezun oldu, kaçı şu an aktif olarak iş hayatına devam ediyor.?
Triko hazır giyim içinde hem yatırımı ağır hem de yetişmiş elemanı kolay bulunmadığı için hassas bir dal. Bir makine 40-50 bin Euro. Çalışanda mutlaka bilgi birikimi gerekiyor.1996 yılında MEB’e talepte bulunduk. Hedefimiz sektöre bilgili eleman kazandırmaktı. Çünkü sektörde daima eleman açığı var. Aynı yıl içinde Zeytinburnu’ndaki binayı eksiksiz halde eğitime başlattık. Sadece Türkiye çapında değil dünya ölçüsünde bir okul. Dünya çapında makinelerle üretimde son gelişmeleri takip ederek eğitim veriyor. Bugüne kadar 2 bin mezun verdik. Mezunlarımızın çoğu sektörde çalışıyor. Bazıları kendi şirketlerini kurdu, ihracata başladı. Bir kısmı sektördeki şirketlerin CEO’ları, kurum yöneticileri oldu. 23 yıldır eksiksiz eğitim veriyoruz. 2018 yılı içinde 700 bin TL’den fazla yatırım yaptık. Bu sene triko ve konfeksiyon makinelerimiz ile sınıflar yenilendi. Geçen sene ‘Tematik Okul’ ilan edildi.Hazır giyim eğitimi veren Türkiye’deki tek okuluz. Öğrencilerimizi mesleğe kazandıracak şekilde eğitiyoruz ve mezun olduklarında işleri hazır.
DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?
Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarıda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda kişinin cezasının Ceza İnfaz Kurumunda infazı yerine, infazını toplum içinde gözetim ve denetim altında tamamlamasını ifade eder. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.
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