Hükümlüleri eğitip işe yerleştiriyor

Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), sadece Türkiye’de değil dünya çapında İlk defa uygulanan, diğer sektörlere de örnek gösterilebilecek bir eğitim projesi yürütüyor. dernek, başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere, triko sektöründe mutlak iş garantisi olan mesleki eğitim veriyor. TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, 6 aydır devam eden programda günde 50’nin üzerinde hükümlüye eğitim verildiğini ve şu ana kadar 54 hükümlünün de işe yerleştirildiğini söyledi. Projeyle ilgili bilgi veren TRİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, projenin büyümesi adına devletten destek beklediklerini ifade etti.

Projenin detaylarından bahseder misiniz?

Ülkemizin ve sektörün en önemli ihtiyacı eğitim almış, yetişmiş eleman… Projeyi bu amaçla hayata geçirdik. Derneğimizin talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derneğimize önerilen ve yine tüm ihtiyaçları bizler tarafından tamamlanmış, TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 23 yıldır Zeytinburnu’nda mesleki eğitim veriyor. 2 binden fazla mezun verdiğimiz okulumuzdan mezun olanların sayısı sektörün talebine yetmeyince, okul harici alternatif araştırmaya başladık. Cezaevlerinde kurs açıp eleman yetiştirmeyi düşündük. Silivri Cezaevini ziyaret ettik fakat cezaevi içi kullanımı alanı yeterli olmadığı gerekçesiyle eğitim amaçlı atölye açamadık. Türkiye’de 600 bin civarında denetimli serbestlik mahkumu var. Denetimli Serbestlik ile cezaevinden çıkınca günde 4 saat kamu hizmeti yapmak kaydıyla cezalarına devam ediyorlar. Bu bilgi ile Adalet Bakanlığı Fatih Bölgesi Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani Bey ile tanıştık. Projeyi, elbirliğiyle hayata geçirmeye karar verdik ve atölyemizi Fatih bölgesi Denetimli Serbestlik binasında açtık

Ne zamandır faaliyette? Ne kadar yatırım yapıldı? Devletten destek aldınız mı?

Atölyemize 500 bin TL kadar yatırım yaptık. Ayrıca ayda 20 bin TL giderimiz var. Bunun tamamı TRİSAD tarafından karşılandı. Kurs programının 6 aydır devam ediyor.

Kaç hükümlü işe yerleştirildi?

6 ayda 50’nin üzerinde hükümlüyü işe yerleştirdik. Bu proje sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilk İşe yerleşip sigortalı oldukları andan itibaren 4 saatlik kamu cezası şartından düşüp tam serbest oluyorlar. Kursu tamamlayıp ya da eğitmenlerimizin onayıyla erken mezun olduklarında sektörümüzdeki firmalarda işe başlıyorlar. Maaş almaya başladıkları için tüketici olarak ekonomiye katkıları oluyor. Sigortalı oldukları için hem kendisinin hem de ailesinin sağlık hizmetini karşılayabiliyor ve emekliliğe adım atmış oluyorlar. İstihdam ile gelecek kaygılarını garantilediğimiz için tekrar suç işlemelerinin önüne geçiyoruz.

Ürünler nasıl değerlendiriliyor?

Ürünleri huzur evleri, sevgi evlerine yolluyoruz. LÖSEV Vakfı’na ürün yolladık. Ama dünyada böyle bir uygulama yok. Hükümetimizden bu konuda destek rica ediyoruz. Örneğin Adalet Bakanlığı’nın 6 yıldır atıl olan Büyükdere’deki Adliye binasını kullanmayı istedik. 1.500 metrekarelik kapalı alana sahip binaya 1.5 milyon liralık tadilat gerekiyor. Buna destek veren bir kurum olursa birlikte tamamlayıp hayata geçirmek istiyoruz.