Hürkuş Türk semalarına hazır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük Eylem Planı’nın koordinasyonunu yürüten Oktay, eylem planındaki savunma sanayisine ilişkin faaliyetleri yerinde incelemek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Oktay, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den 6 Eylül’de ilk uçuşunu yapan yerli T625 genel maksat helikopteri, ATAK, özgün ATAK-2 helikopteri, Hürkuş, ANKA, Milli Muharip Uçağı ve diğer projeler hakkında brifing aldı.

SÖZÜNÜ TUTAN BİR EKİP

Tesisleri gezen Oktay, “6 Eylül sabahı yerli T625 genel maksat helikopteri test edildi. Sayın Genel Müdürümüzden bize ‘Özgün helikopteri test edeceğiz’ diye bilgi gelmişti. Bu tarih 6 Eylül 2018 sabah 06.00 olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce belirlenmişti. Verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız” dedi.