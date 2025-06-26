Asya Avrupa arasında ticarette önemli bir koridor olacak Kalkınma Yolu Projesi, İran–İsrail Savaşı'nda tehdit olarak kullanılan Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak öne çıkıyor. 45 günlük nakliye süresini 15-20 güne indirecek proje, tasarrufun yanı sıra ticaretin hızlanması ve güvenlik risklerine karşı da koz olacak.

Doğu ile Batı arasında önemli bir koridor olması beklenen ve Türkiye'nin öncülüğünü üstlendiği Kalkınma Yolu Projesi'nin bölge ve dünya ticareti için önemi İran-İsrail Savaşı'nda bir kez daha ortaya çıktı. Irak'ın Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi, Asya'dan 45 günü bulan eşya taşıma süresini 25 gün gibi bir süreye indirecek. Bu zaman tasarrufunun yanı sıra ticaretin hızlanması ve ekonomik gelişmenin de hızlanması anlamına geliyor.

DÜNYA TİCARETİNİ RİSKE SOKTU

Son olarak ABD saldırısının yaşandığı ardından İran-İsrail arasında kırılgan bir ateşkesin sağlandığı krizde, İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nı kapatma konusunda karar aldı ancak Tahran yönetimi henüz bir adım atmayarak bunu koz olarak elinde tutuyor. Sıcak çatışma nedeniyle dünya piyasalarında petrol, doğal gaz ve yük taşıması riske girmiş ve fiyatlar yukarı yönde yükseldi. Ateşkesle birlikte dalgalanma yerini savaş öncesi duruma bıraksa da enerji tedariki başta olmak üzere küresel ekonomide tedirgin bir bekleyiş sürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YÜKÜNÜ DE AZALTACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin ülke içinde planlamalarında sona yaklaştığı Kalkınma Yolu'nun tam hayata geçmesi halinde 35 kilometrelik bir genişliğe sahip Hürmüz Boğazı'nın yükü azalacağı gibi krizlere de önlem alınmış olacak. Körfez'in savaş ya da gemi kazaları gibi olaylarda olası kapanması durumunda, Umman üzerinden ya da BAE üzerinden kara yolu ya da demir yolu ile ticaret devam edebilecek.

MEGA PROJE İÇİN ADIMLAR HIZLANDI

Yaşanılan bu süreçten sonra, Kalkınma Yolu için adımlar hız kazandı. BAE'nin geçtiğimiz yıllarda Kalkınma Yolu'na ilgisinin olduğu bilinirken, BAE başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Asya-Avrupa arasından köprü görevi görmesi ve Kalkınma Yoluna ilgisinin artması bekleniyor.

FİNANSMAN MODELİ BU SENE NETLEŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin yüzde 95 oranında tamamlandığını, sadece Kuzey Irak tarafında projenin netleşmesinin gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, şöyle konuştu: Finansman modelini bu sene netleştirip, gelecek yıl başlayacağız. Türkiye'de ilk etapta Ovaköy-Nusaybin arasındaki 127 kilometrelik alanda demiryolu yok. Nusaybin'den itibaren, Suriye sınırını takip edip Gaziantep'te birleşen bir demiryolu hattımız var. İlk etapta 127 kilometrelik yerin ihalesini yapacağız. Süreci başlattık. Ovaköy-Nusaybin arasını bağladığımızda, otomatikman Kapıkule'ye bağlamış olacağız. Konya'dan Bilecik'e kadar birçok mevcut hatları geliştirmemiz gerekiyor.