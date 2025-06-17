Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 5. güne giren İsrail-İran savaşın Türkiye'ye yönelik etkisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İRAN İSRAİL SAVAŞI BİR PETROL KRİZİ DOĞURUR MU?

Olası bir petrol krizinin Türkiye'ye etkisine ilişkin Bakan Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA...

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı olası kapatmasının değinen Bakan Bayraktar, "Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre %20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

GABAR ALTERNATİF OLUR MU?

Türkiye'nin petrol ihtiyacının %8'ini Gabar'dan karşıladığını dile getiren Bakan Bayraktar, "Ama tabi bunlar ikame edilebilir. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğalgaza yansıması olur. Doğalgaz fiyatı da yukarı gidebilir. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz" dedi.