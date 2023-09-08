Hüseyin Ergüner: İstanbul'da arsa yatırımıyla zengin olmak mümkün

Bir dönem Amerikan gayrimenkul franchising şirketi Coldwell Banker'ın da broker'ları arasında yer alan Atlas Group'un sahibi Hüseyin Ergüner, arsa yatırımı hakkında konuştu. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrasında toprak yatırımlarının büyük bir ivme kazandığını dile getiren Ergüner, İstanbul,Edirne, Tekirdağ ve kırklareli gibi şehirlere yakın arsaların yatırımcıların her daim gözdesi olduğunu belirtti: "Pandemi sürecinde büyük bir müstakil toprak ihtiyacı doğdu. Vatandaşların şehrin kalabalığından uzak, daha bağımsız bir yaşama ilgi göstermesiyle tarla talepleri arttı. Konut fiyatlarının da yükselmesiyle beraber gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenler gözünü tarla ve arsaya çevirdi. Arsaya talepteki bu artış, fiyatlara da yansıdı haliyle. Son 1 yılda arsa fiyatları neredeyse yüzde 90 arttı."

'NE ALTIN NE DOLAR NE BORSA EN KARLI YATIRIM ARSA'

En sağlam yatırım olarak arsayı işaret eden Hüseyin Ergüner, "Arsa, tarla gibi konut dışı gayrimenkullere yoğun talep var. Fiyatlar her geçen gün artıyor."Döviz veya borsada kaybetme zarar etme oranı riski çok yüksek ama toprak bambaşa bir yatırım aracı üretimi yok durdukça değer kazanıyor'. Diğer yatırım araçlarına oranla açık ara daha kârlı. İlgi o kadar yoğun ki, özellikle İstanbul'da arsa alım satımı yaparak zengin olmak bile mümkün" dedi.

DİJİTAL YATIRIM RİSKLİ TOPRAK DURDUKÇA DEĞER KAZANIR

İş insanı, kripto para yatırımcılığına ilgi duyan gençlere de arsaya yönelmelerini tavsiye etti: "Dijital ortamda para kazanmak giderek zorlaşmaya ve tehlikeli hale gelmeye başladı. Birikimlerini kaybeden, bu nedenle depresyona sürüklenen çok kişi var. Oysa toprağa yatırım yapmış olsalardı bugün kazançlı çıkacaklardı. Elinde tapu olduğu sürece her daim kazanırsın. Toprak, durdukça değer kazanır. Özellikle gençlere, henüz yeterince güvenilir olmayan piyasalara yatırım yapmaktansa arsa yatırımına yönelmelerini öneririm."

DEPREM KUŞAĞINDAYIZ GÜVENLİK ÖNEMLİ

Hüseyin Ergüner, "güvenli bir hayata yatırım" için de arsaların tercih edilebileceğine dikkat çekti: "Deprem gerçeği geçen şubat ayında en acı haliyle kendini bir kez daha hatırlattı. Ülkemiz maalesef deprem kuşağında. Arsalar bu açıdan da güvenli bir yatırım imkânı sunuyor. Örneğin bizim Atlas Group olarak son dönemde hayata geçirdiğimiz tiny house ve akıllı arsa projeleri büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar evlerinde kendilerini güvende hissetmek istiyor."