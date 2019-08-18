Huzur ve güven Mardin’i çekim merkezi yaptı

Türkiye’nin kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin, terörün bitme noktasına getirilmesiyle turizm çekim merkezi haline geldi. Huzur ve güven ortamının hakim olduğu kente gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 25 artış yaşandı. Bayram tatili boyunca otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı Mardin’e gelen bazı ziyaretçiler ise çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

YÜZDE 25 ARTIŞ

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, geçen yıl 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirterek “Bu yıl ise ilk 8 ayda geçen yıla oranla yüzde 25 artış var. Mardin, turizmde altın çağını yaşıyor. Otellerde doluluk oranımız çok iyi. Bayram boyunca tam doluluk oranıyla çalıştık. Bölgemizde huzur ve güvenliğin sağlanması ile adeta çekim merkezi haline geldi. Bayram tatili de eklenince talep daha da yükseldi. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7’si Mardin’e gelmek istiyor. Bütün misafirlerimizi Mardin’de ağırlamaktan mutlu olacağız” dedi.

5 BİN ZİYARETÇİ

Misafirlerin ziyaret ettiği yapıların başında gelen tarihi Kasımiye Medresesi görevlisi Hazbi Bulut ise bayram tatilinin başlamasıyla yoğun bir turist hareketliliği yaşadıklarını ve bu hareketliliğin bayram sürecince devam ettiğini söyledi. Son yılların en bereketli bayramını geçirdiklerini anlatan Bulut, “Tatil boyunca günde en az 5 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. Çoğu zaman sırayla ziyaretçilerimizi alıyor ve bazen de izdiham bile oluşuyordu. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaretler geç saatlere kadar sürüyor. Mardin’e gelen mutlaka 800 yıllık ve içinde kardeş kanının izi olduğuna inanılan Kasımiye Medresesi’ni görmeden de gitmiyor” diye konuştu.

KENT BÜYÜLÜYOR

Bayram tatilini ilk defa geldiği Mardin’de geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melisa Çökmez ise “Mardin bizi büyüledi, çok güzel bir şehir. Özellikle geceleri çok güzel oluyor, rengi, görüntüsü, sokak ışıklandırması çok güzel. Beklentilerimizi daha fazla karşıladı, bu kadar beklemiyorduk. Umarım buradaki huzur böyle devam eder” diye konuştu.

Eylül ve ekim rezervasyonları doldu

Otel işletmecisi Esra Şirin şehre gelen yerli ve yabancı turistleri Mardin misafirperverliğiyle gelenek ve görenekler çerçevesinde ağırladıklarını söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle bir ay önce rezervasyonları aldıklarını anlatan Şirin, “Bayramdan bir ay önce rezervasyonlarımız dolmuştu. 3 aylık yaz döneminde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle turist sayısında azalma yaşanıyordu ama bu yazın Kurban Bayramı’nın da etkisi ile Mardin bereketi yaşadı. Şimdiden eylül ve ekim ayı rezervasyonlarımız doldu. Bütün otellerimiz dolsun esnafımız da kazansın istiyoruz. Bayram beklentilerimizi karşıladı. Sadece otellerin değil Mardin esnafının çevre il ve ilçelerin de bence beklentilerini karşıladı. En önemlisi artık sezonu nisan, mayıs, eylül ekim ayları değil artık sezonumuz 8 aya yayıldı. Odalarımız 15-20 gün öncesinden doluyor” dedi.