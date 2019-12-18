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Ekonomi

Hyundai'den Nijerya'ya otomotiv ve petrol yatırımı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Hyundai tarafından Nijerya'da bir otomobil fabrikası ve petrol rafineri tesisi kurulmasını uygun gördüğünü açıkladı.

AA18.12.2019  15:29 - Güncelleme: 18.12.2019  15:29

Buhari'nin, Hyundai Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Chang Hag Kim ile yaptığı görüşme sonrası Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Muhammed Buhari, Hyundai firmasının Nijerya'da bir otomobil fabrikası kurmasını ve petrol rafineri tesisi inşa etmesini memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Buhari'nin "Nijerya olarak Güney Kore merkezli Hyundai firmasına gereken enerji ve güvenlik desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandığı da hatırlatıldı.

Dünya genelinde 15 bin çalışana sahip olduklarını aktaran Hyundai Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Chang Hag Kim ise Nijeryaya yatırım yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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