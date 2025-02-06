Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi, İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mısır'ın turizmdeki potansiyeline ve Türkiye ile işbirliklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştiğini, yüksek düzeyli ziyaretlerin işbirliğini daha da pekiştirdiğini dile getiren Fethi, "Siyasi ve ikili ilişkiler düzeyinde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri sayesinde işbirliğimizin zirve noktasına ulaştığını görüyoruz. Bu ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Bu işbirliğinin turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini belirten Fethi, şunları kaydetti:

"Dün, Kültür ve Turizm Bakanı (Mehmet Nuri Ersoy) ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Fethi, Mısır'ı ziyaret eden Türk turist sayısındaki artışa işaret ederek, "Bu yıl, Türkiye'den Mısır'a gelen turist sayısında yüzde 40'lık artış yaşadık. Bu rakam henüz yeterli değil. Bu rakamı gelecek yıllarda ikiye katlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turistik destinasyon olarak çok şey sunduğunu vurgulayan Fethi, "Meslektaşlarımı ve mevkidaşımı, Türkiye'nin Mısır'daki tanıtım faaliyetlerini artırmaya teşvik ediyorum. Daha fazla Mısırlının Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret etmesini görmek isterim." dedi.

- MISIR TURİZMİNDE BÜYÜME VE HEDEFLER

Mısır'ın turizmde "benzersiz çeşitliliğe" sahip olduğunu belirten Fethi, ülkenin yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, doğa turizmi açısından da büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Fethi, Mısır'ın çöl turizmi, ekoturizm, macera turizmi ve sahil destinasyonlarıyla her kesime hitap edebilecek bir zenginliğe sahip olduğunu aktararak, turizm kampanyalarını da "eşsiz çeşitlilik" sloganı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mısır'ın turizmdeki genel performansına değinen Bakan Fethi, geçen yıl, bölgede hala devam eden tüm jeopolitik karışıklıklara rağmen iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

Fethi, "Turist sayımız yüzde 6 artarak 15,75 milyona ulaştı. Ayrıca, henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte turist harcamalarında yüzde 30 ila yüzde 40 civarında bir artış gözlemledik. Yaşananlara rağmen iyi bir yıl oldu ancak beklentilerimizin altında kaldı. 2024'te çift haneli büyüme hedefliyorduk ancak yılı yüzde 6'lık artışla kapattık." dedi.

Yeni dönemde de aynı büyüme oranını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Fethi, "Ancak bu durum birkaç faktöre bağlı. Birincisi, çevremizdeki jeopolitik gelişmeler. İkincisi, küresel ekonomi ve etrafımızdaki gelişmeler. Üçüncüsü ise mevcut otel odası sayısı çünkü şu an otel kapasitemiz yetersiz. Bu nedenle çeşitli girişimlerde bulunduk ve yabancı doğrudan yatırımcıları Mısır'da otel ve tatil köyleri inşa etmeye davet ettik. Ülkemizin neredeyse her bölgesinde büyük bir potansiyel mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

- PİRAMİTLER BÖLGESİ İÇİN YENİ PLAN

Mısır'da turizm altyapısını güçlendirmek için yürütülen çalışmalara da değinen Fethi, piramitler bölgesi için kapsamlı bir master plan üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Fethi, "Bu plan, Sfenks Havalimanı'ndan başlayarak piramitler bölgesine ve Büyük Mısır Müzesi'ne kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bölgenin tamamen yeniden düzenlenmesini sağlayacak bu proje, bina yüksekliklerinin yönetimini de içerecek. Yakın zamanda bu planın tam anlamıyla hayata geçirilmesini planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Mısır'a yatırım yapmayı düşünen yatırımcıları davet eden Fethi, "Mısır'ın turizm sektörü, yüksek yatırım getirisi ve hızlı sermaye geri dönüşüyle biliniyor. Biz de bu süreci kolaylaştırmak ve hayallerini gerçekleştirmeleri için destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Fethi, Mısır'a gelen turistlerin çoğunun Avrupa'dan geldiğini belirterek, "Avrupa bizim en büyük turizm ortağımız konumunda. Bu yıl, özellikle Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısında büyük bir artış yaşandı. Suudi Arabistan, artık Mısır'a en çok turist gönderen ikinci ya da üçüncü ülke konumuna yükseldi. Körfez ülkeleri genelinde de turizm hareketliliği devam ediyor ancak ana pazarımız hala Avrupa." diye konuştu.

2025 yaz sezonuna ilişkin beklentilerini paylaşan Fethi, "Bu yaz için beklentilerimiz oldukça yüksek. Ön rezervasyon talepleri son derece yoğun ve turizm sektöründe büyük bir hareketlilik bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile turizm alanındaki işbirliğini artırmak istediklerini vurgulayan Fethi, iki ülkenin karşılıklı turizm tanıtım faaliyetlerini desteklediğini ve bu kapsamda Türkiye'nin Mısır'da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Fethi, şöyle devam etti:

"Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak."