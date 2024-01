İBB Başkan adayı Kurum ilk kez duyurdu: Satılmayacak, uygun bedellerle kiralanacak

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuştu.

Depremin bir milli güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Kurum, "İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı. "İlk kez açıklıyorum" diyen Murat Kurum "100 bin sosyal konut üreterek bu konutları kiralayacağız. Konutlar satılmayacak. Çok uygun bedellerle kiralanacak. Yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirlileri koruyacağız. 39 ilçemizin tamamına ve en riskli bölgelerde ofislerimizi kuracağız." dedi.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

"600 BİN KONUTUMUZUN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"



15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vaad ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

2019 yerel seçimlerinden önce; "deprem seferberliği ilan ediyoruz" denmişti. "İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız" denmişti. "Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz" hedefi konulmuştu. "15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz" vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler.

Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

"İSTANBUL'UN KAYBETTİĞİ YILLARI SÜRATLE TELAFİ EDECEĞİZ"



Değerli İstanbullular, müsterih olun, bizlere güvenin. Çünkü biz dün Kastamonu'daki, Rize'deki Bartın'daki sellerde, Antalya Muğla'daki yangınlarda, Elâzığ'da, Malatya'da ve İzmir'deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek; en son asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başlattıysak; 1 Nisan sabahı görevi aldığımızda da İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz var. Biz, annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz. Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için; elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız.

"KOLAYLAŞTIRICI DÖNÜŞÜM PLANI DÜZENLEMESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



İstanbullulara söz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bunun için de; ülkemizin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini, "adeta bilinçli bir şekilde" durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek; 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda tamamlayacağız. Yine 250 bin yuvamızı da; vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. Dönüşecek evin bulunduğu alana dair, "Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı" dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hemen hayata geçireceğiz.

"100 BİN SOSYAL KONUT ÜRETEREK ÇOK DÜŞÜK FİYATLARLA KİRALAYACAĞIZ"



İşte bir müjde daha geliyor. Şimdi açıklayacağım yeni projemizi ilk kez duyacaksınız. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projemizden 39 ilçemiz faydalanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak; ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimize çok uygun bedellerle kiralanacak. Böylece; İstanbul'da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı, düşük gelir grubundaki kardeşlerimizi korumuş olacağız.

39 ilçemizin tamamına ve en riskli mahallelerimize Kentsel Dönüşüm Ofisleri kuracağız. Vatandaşımız gelecek, burada tüm sorularına cevap bulacak, ne yapılacağını tüm detaylarıyla öğrenecek, gönlü rahat bir şekilde dönüşüm kervanına katılacak.

"İSTANBUL DİJİTAL İKİZİ İLE TÜM AFET SÜRECİNİ YÖNETECEĞİZ"



İstanbul'umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistemle; Allah korusun, afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini anlık olarak bileceğiz. Yani kriz anlarının yönetimi kaotik olmayacak, bir sistem içinde planlı şekilde icra edilecek. İstanbul'un her sokağını, her binasını görebildiğimiz "İstanbul Dijital İkizi" ile tüm afet sürecini yöneteceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarının; alt ve üst yapılarını afete hazır hale getireceğiz. Yaptığımız tüm planları, çok amaçlı bir bakış açısı ve işlevsel özelliklerle tasarlayacağız. 6 saat içinde afet sonrası hizmetlerin kurulacağı bu alanlar; şimdi birer yeşil alan, dinlenme alanı olarak hizmet verse de; afet anında buralar insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecek. Yani vatandaşımız normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak gördüğü bu yerleri; afet zamanında mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle birlikte birer geçici yaşam alanı olarak kullanacak. İstanbul'un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz.

Atatürk Havalimanı'na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız. Bu merkezde; mevcut tam donanımlı hastane kompleksimizden yardım ve tıbbi malzemenin lojistiğine; afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktaları yer alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, normal zamanlarda İstanbulluların dinlendiği, nefes aldığı bir mekân iken; afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı aynı anda ağırlayacak toplanma alanı olarak hizmet verecek. Bunun yanında; İstanbul'umuza; 6 yeni lojistik destek merkezi de ekleyeceğiz. Afet durumunda; İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacını kesintisiz olarak buralardan sağlayacağız. İtfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına dair; tam 9 noktada, afet müdahale merkezlerimizi kuracağız.

"AFET FARKINDALIK AKADEMİSİ'Nİ KURACAĞIZ"



İstanbul'umuzu mevcut 2 acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy'de diğeri Pendik'te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız. Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerimizin konaklayacağı; normal zamanlarda ise; kalacak yer bulamayan hasta yakınlarının ücretsiz faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezini hemen inşa edeceğiz. Vatandaşımızın İstanbul'un yaşayabileceği olası tüm afetlere karşı farkındalık edineceği; Afet Farkındalık Akademisi'ni kuracağız.

Yine iklim değişikliği kaynaklı afetlerle mücadelemizi de yenilikçi bir planlamayla gerçekleştireceğiz. Bu konuya dair çalışmalarımızı ise, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bir başka tanıtım toplantısı ile milletimizle paylaşacağız. İstanbullulara söz veriyoruz. Tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz, İstanbul tüm afet risklerine hazır oluncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.