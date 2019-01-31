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İBB’nin destekleriyle EMITT fuarı yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) yarın başlıyor.

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TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 100’den fazla ülkeden 700’ü aşkın davetli tur operatörü katılacak. İBB’ye bağlı kurumların da stant açacağı fuarda dünyanın dört bir yanından gelecek on binlerce katılımcıya İstanbul’un tanıtımı yapılacak.
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve bu yıl 23.’sü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) yarın başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle düzenlenen fuar, 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
 
100’DEN FAZLA ÜLKEDEN 700’Ü AŞKIN TUR OPERATÖRÜ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR
EMITT organizasyonu ile dünya çapında turizm profesyonelleri ve tatil tüketicileri İstanbul’da buluşacak. EMITT’e bu yıl Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika kıtaları dahil 100’den fazla ülkeden 700’ü aşkın davetli tur operatörü katılacak. Her yıl yoğun ilgi gören fuarda on binlerce yerli ve yabancı turiste İstanbul’un marka değeri, tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı yapılacak. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan turizm sektöründeki hareketlilik artırılacak.
Fuar kapsamında tanıtımı yapılacak turizm sektörleri;
- Konaklama Turizmi
- Seyahat Hizmetleri
- Sağlık & SPA Turizmi
- Ulaşım Hizmetleri
- Bilişim & Yazılım Hizmetleri
- Organizasyon Hizmetleri
- Ulusal Tanıtım Büroları
- Eğlence Turizmi
- Otel Ekipmanları
- Finans, Sigorta ve Denetim Hizmetleri 
- Medya ve diğer turizm hizmetleri
 
İBB’NİN TURİZMİ CANLANDIRACAK YENİ PROJELERİ EMITT’TE TANITILACAK
EMITT’te İBB’ye bağlı Turizm Müdürlüğü, Orkestralar Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, İSMEK ile birlikte iştirakler Kültür AŞ, KİPTAŞ, Ağaç ve Peyzaj AŞ stant açacak. Stantlar ile İBB’nin İstanbul’a gelen turist sayısını artırmak için hayata geçirdiği projelerin ve mobil uygulamaların tanıtımı yapılacak. Sosyal medya üzerinden İstanbul’u dünyaya tanıtmayı amaçlayan “Visit İstanbul” projesi yerli ve yabancı katılımcılara anlatılacak. Tarihi mekanların sosyal mecralarda etkin bir şekilde tanıtılmasını ve kullanıcıların sanal ortamla beraber tarihi mekanları içselleştirebilmelerine imkan sağlayacak “Yürü Keşfet Projesi” deneyimlenecek. Eski İstanbul ve Yeni İstanbul Fotoğrafları’nın seçilen zaman dilimine göre interaktif bir uygulamayla deneyimlenebileceği “Zaman Makinesi” yer alacak. İSMEK tarafından yabancı ve yerli ziyaretçilere, UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda da yer alan Ebru Sanatımız dönüşümlü gruplara, workshop şeklinde uygulamalı olarak yaptırılacak. Orkestralar Müdürlüğü tarafından geleneksel çalgı aletleri ile müzik ziyafeti sunulacak. Green Box Dijital Fotoğraf Sistemi ile ziyaretçilerin arka planda seçtikleri İstanbul manzaralarında fotoğraf çekebilmeleri sağlanacak.  
 
YERLİ VE YABANCI UZMANLAR GELECEĞİN TURİZMİNİ KONUŞACAK
Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, farklı sektörlerin önde gelen yerli ve yabancı uzmanları konuşmacı olarak yer alacak. Turizm ekonomisi, turizmi canlandıracak temel faktörler, geleceğin turizmine dair öngörüler, dijitalleşme, fütürist otelcilik gibi birbirinden farklı çok sayıda konu masaya yatırılacak. Sosyal medya fenemonleri de fuar süresince EMITT Konferans Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.
 
EMITT HAKKINDA
EMITT; dünyanın dördüncü, Türkiye’nin ise en büyük turizm fuarı. Bu sene 23.’sü gerçekleştiriliyor. Her yıl 46 binden fazla sektör profesyonelini biraraya getirerek nitelikli iş birliği fırsatı sunan EMITT organizasyonu, yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turistlere sayısız seçeneği aynı anda görme fırsatını da tanıyor. 2018 yılında 85 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcı ile 50 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı EMITT fuarının bu sene  İstanbul’un tanıtımına çok  daha  fazla katkı sağlaması bekleniyor.
EMITT 2019 hakkında detaylı bilgiye www.emittistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 

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