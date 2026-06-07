İBB'nin zamları enflasyon rakamlarını katladı! İSPARK'a yüzde 566 artış

İBB iştiraklerinin 2.5 yıllık zam karnesi enflasyonu katladı; İstanbullular fahiş ücretlere mahkûm edildi. Kümülatif enflasyon artışı yüzde 119 olurken, aynı dönemde İSPARK ücretleri yüzde 566 arttı. İSKİ, İETT ve İGDAŞ'taki zamlar da birçok dönemde enflasyonu geçti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirak şirketlerin son 2.5 yılda yaptığı zamlar, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarını solladı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, özellikle İSPARK ve İSKİ tarifelerindeki artış, enflasyon rakamlarını katladı. TÜİK'in 2024 için açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 44.38, 2025'te de yüzde 30.89 olurken; İSPARK otopark ücretlerine arka arkaya yüzde 112.1, yüzde 114.2 oranlarında zam yapıldı. Son yapılan yüzde 46.6'lık zam da eklenince 1 saatlik park bedelini 33 TL'den 220 TL'ye çıktı. Su, doğalgaz ve toplu ulaşım fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşın belini büktü. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında İBB iştiraklerinin enflasyonu katlayan zam karnesi yıllık tablolara yansıdı.

2024: ENFLASYON ORANI YÜZDE 44 İSPARK ARTIŞI YÜZDE 112

2024'te TÜİK tarafından açıklanan yıllık resmi enflasyon yüzde 44.38 olarak kayıtlara geçti. Ancak İBB iştiraklerinin büyük kısmı bu oranı solladı.

İSPARK (%112.1): 2023 sonunda 33 TL olan 1 saatlik otopark ücreti, 1 Ocak 2024'teki yüzde 57.5'lik yeni yıl zammıyla 52 TL'ye çıktı. Temmuzdaki yüzde 34.6'lık ara zamla birlikte fiyat 70 TL'ye yükseldi. İki zammın katlanmasıyla yıllık toplam artış yüzde 112.1'i buldu.

İSKİ (%69.7): Haziran ayında yapılan yüzde 17.5'lik zammın ardından, yılın ikinci yarısında aylık enflasyona bağlı 'otomatik artış' sistemine geçildi. Yıl sonu kümülatif zam oranı yüzde 69.7'ye ulaştı.

İGDAŞ (%38): Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatına 1 Ağustos 2024'te yüzde 38 zam yapıldı.

İETT (%33.3): Yılbaşında 15 TL olan tam bilet ücreti, ocak ayında yüzde 18 ve temmuz ayında yüzde 12.99 olmak üzere iki kez artırıldı. Tam bilet fiyatı 5 TL artarak 20 TL'ye ulaştı.

2025: İSKİ'DE OTOMATİK ARTIŞA BİR DE EK ZAM!

2025 yılında TÜİK'in yıllık resmi enflasyonu yüzde 30.89 olarak açıklamasına rağmen, İBB iştiraklerindeki fiyat artışları hız kesmedi.

İSPARK (%114.2): İBB Meclisi'nden aralık ayında geçen ve 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren rekor zamla, 1 saatlik otopark ücreti 70 TL'den 150 TL'ye fırladı.

İSKİ (%43.5): Her ay enflasyona bağlı olarak uygulanan otomatik zam modeline ek olarak, Haziran ayında tarifeye yüzde 10'luk ilave bir zam daha eklendi. Yıllık toplam artış yüzde 43.5 oldu.

İETT (%35): 20 TL olan tam bilet ücretine ocak ayında tek seferde yüzde 35 zam yapıldı ve bilet fiyatı 27 TL'ye yükseldi.

İGDAŞ (%24.6): 1 Temmuz 2025 itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın sistem kullanım bedellerine yüzde 24.6 oranında zam yansıtıldı.

2026: İLK BEŞ AYDA ENFLASYONU 3'E KATLADI

İçinde bulunduğumuz 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla TÜİK'in açıkladığı 5 aylık resmi enflasyon yüzde 16.61 oldu. Ancak İstabul'daki zamlar yine enflasyon sınırını zorladı veya aştı:

İSPARK (%46.6): 2025 yılı boyunca 150 TL olarak uygulanan 1 saatlik yol kenarı otopark ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 46.6 zamlanarak 220 TL oldu. Böylece 3 yıl önce 33 TL olan park bedeli rekor kırmış oldu.

İGDAŞ (%25): Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife düzenlemesiyle Nisan 2026'da kademeli fiyat uygulamasına geçildi. Bu sistemle konut grubu doğalgaz tüketim bedellerine ortalama yüzde 25 zam yansıdı.

İETT (%20): Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tam bilet ücretine yüzde 20 zam yapıldı. Yıl başında 35 TL olan tam bilet fiyatı 7 TL'lik artışla 42 TL'ye yükseldi.

İSKİ (%16.61): Aylık enflasyona endeksli otomatik artış modelinin devam ettiği su faturalarında, yılın ilk yarısındaki kümülatif artış yüzde 16,61 olarak resmi enflasyonla başa baş gerçekleşti.