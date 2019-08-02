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İç fındık ihracatında rekor bekleniyor

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, bu sezon 301 bin tonun üzerinde iç fındık ihraç edilerek rekor kırılmasını beklediklerini bildirdi.

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Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 ürünü fındıkta verim ve kalitenin iyi olduğunu belirtti.
 
"Bu yıl ihracatta özellikle miktar bazında rekor kırılmasını bekliyoruz." ifadesini kullanan Arslantürk, şunları kaydetti:
 
"Beklentimiz 2012-2013 ihraç sezonundaki 301 bin ton iç fındığın üzerine çıkılması. Bu ihracattan ülkemizin yaklaşık 2,5 milyar dolar kazanmasını bekliyoruz. Türkiye 720 bin hektarlık fındık bahçesine sahip. Hedefimiz üretimle paralel olarak ihracatımızı da artırmak. Üreticilerimiz mevcut bahçeleri daha verimli hale getirip, daha kaliteli fındık ürettikleri takdirde hem kendileri hem de ihracatla bu ülke kazanmış olacak. Birim alandan verimi son yılların ortalaması olan dekarda 90 kilogramın 2-3 kat üzerine çıkarmamız lazım."
 
Arslantürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alım fiyatının hasat öncesi açıklanmasına ilişkin olarak da "Üreticiden, sanayiciye, ihracatçıya, hatta tüketiciye kadar artık herkes hesabını bilerek yapacak, önünü de görerek hareket edecek ancak TMO'nun alımları hızlı bir şekilde yapması, üreticinin mağduriyetine sebep olabilecek gecikmeleri bir kenara koyması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Sebahattin Arslantürk, üreticilere, fındığı olgunlaşmadan toplamamaları ve emanete bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

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