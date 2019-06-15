İcat çıkaran gençlere 200 bin lira hibe desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genç girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan tüm faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programı’nda (BİGG) 2019 yılı ilk çağrısına çıkıldığını duyurdu. Yeni çağrının bütçesi 30 milyon TL olacak. Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Karadeniz Vakfı’nın ‘Teknoloji Gençlik ve Geleceğimiz’ programına katılarak bir konuşma yapan Varank, 7 yıldır aralıksız sürdürdükleri BİGG aracılığıyla yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlerin desteklediklerini söyledi.

30 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Varank “Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladık ve çok başarılı işlere imza atan bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG programıyla 146 genç girişimcimize daha 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sağladık. Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Çağrı hala açık. Özellikle iş fikri olan genç arkadaşlarımıza buradan bu çağrıyı yapıyorum. Bu yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira” dedi.

Teknolojiye yatırım yapın

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği istişare toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş dünyasına, özellikle de Anadolu’daki KOBİ’lere çağrıda bulunarak, “AR-GE’ye, tasarıma, teknoloji ve dijitalleşmeye mutlaka ama mutlaka yatırım yapmalısınız” dedi. stanbul’da, yeni ilan edilen iki ‘özel endüstri bölgesinde’ temel attıklarını hatırlatan Varank, “İnanıyoruz ki Endüstri Bölgeleri de gerek sağladığı avantajlar gerekse planlı, sağlıklı ve daha da önemlisi verimli sanayi alanı oluşturma açısından Türk sanayisine sıçrama yaptıracak. Bu vesileyle, siz değerli ASKON üyelerini ve sizlerin şahsınızda tüm iş insanlarımızı teknoparklarımızda, endüstri bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.