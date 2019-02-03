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İÇDAŞ 15 ayda yerli gemi üretti

İÇDAŞ firması tarafından yerli imkanlarla inşa edilen, genel kargo sınıfında görev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine ve 10 bin groston ağırlığa sahip “İÇDAŞ-5” gemisi suya indirildi.

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Türkiye’nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ’ın, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk mühendislerce üretilen yeni gemisi “İÇDAŞ-5” suya indirildi. Türk mühendislerinin, gelişen teknolojiyle projelendirdiği yerli üretim gemiler yurt dışından da büyük talep görüyor. Özellikle dünyada denizcilik sektörüne hakim armatörlerce, tercih edilen gemiler kalite ve kullanışlılık bakımından da listenin ön sıralarında yer alıyor. Yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sınıfında görev yapacak 150 metre boyundaki İÇDAŞ-5’in, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesi bulunuyor. 

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