İçecek ambalajına depozito geliyor

Türkiye’de kentsel dönüşümden yeşil alanlara kadar 2023’e kadar hayata geçecek uygulamalar Antalya’da masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi. Kurum, 2023 yılına kadar yılda en az bir defa düzenlenmesi planlanan, ilki önceki gün gerçekleştirilen ‘2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı’ sonrası alınan kararların bulunduğu 24 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı. Kurum, ‘Sıfır Atık Projesi’nin 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçeceğini belirterek, 2023 yılında sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını kaydetti.

15 METREKARE YEŞİL ALAN

Kurum, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılacağını da vurguladı. Kurum, şehirlere ilişkin alınan kararlarla ilgili ise “İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecektir. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek” dedi. Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını aktaran Kurum, “Edirne’den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacaktır” diye konuştu. Kurum, millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacağını söyledi.

TARIM İÇİN HAZİNE ARAZİSİ

Tarım, hayvancılık ve teşvik kapsamındaki yatırımların hazine arazileri ile destekleneceğini kaydeden Kurum, tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzının artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretilmesinin teşvik edileceğini söyledi. Bakan Kurum, “Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecektir. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacaktır. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir” diye konuştu.

EMLAK KATILIM BANKASI

Öte yandan Bakan Kurum “Emlak Bankası, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacaktır. Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacaktır” dedi.

NÜFUSUN TÜMÜ İÇİN KATI ATIK PLANI

Plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti: “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir.”