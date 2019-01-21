İçecek ambalajına depozito geliyor
Çevreyi koruma amacıyla plastik torbaların 25 kuruşa satılması kararının ardından içecek ambalajları için de yeni düzenleme geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2023’e kadar bu ambalajlarda depozito uygulamasına geçileceğini söyledi.
Türkiye’de kentsel dönüşümden yeşil alanlara kadar 2023’e kadar hayata geçecek uygulamalar Antalya’da masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi. Kurum, 2023 yılına kadar yılda en az bir defa düzenlenmesi planlanan, ilki önceki gün gerçekleştirilen ‘2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı’ sonrası alınan kararların bulunduğu 24 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı. Kurum, ‘Sıfır Atık Projesi’nin 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçeceğini belirterek, 2023 yılında sıfır atıkta yıllık 20 milyar lira tasarruf elde edileceğini, en az 100 bin vatandaşın iş sahibi olacağını kaydetti.
15 METREKARE YEŞİL ALAN
Kurum, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda köklü bir değişiklik yapılacağını da vurguladı. Kurum, şehirlere ilişkin alınan kararlarla ilgili ise “İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecektir. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek” dedi. Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını aktaran Kurum, “Edirne’den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacaktır” diye konuştu. Kurum, millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacağını söyledi.
TARIM İÇİN HAZİNE ARAZİSİ
Tarım, hayvancılık ve teşvik kapsamındaki yatırımların hazine arazileri ile destekleneceğini kaydeden Kurum, tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzının artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretilmesinin teşvik edileceğini söyledi. Bakan Kurum, “Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecektir. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacaktır. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir” diye konuştu.
EMLAK KATILIM BANKASI
Öte yandan Bakan Kurum “Emlak Bankası, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacaktır. Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacaktır” dedi.
NÜFUSUN TÜMÜ İÇİN KATI ATIK PLANI
Plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Kurum, şunları kaydetti: “2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz. Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir.”
6.7 MİLYON KONUT DÖNÜŞECEK
Bakan Kurum’un açıkladığı yeni planda şu maddeler de yer aldı:
- Yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamının, yani 6 milyon 700 bin konut dönüşecek.
- Tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini arttıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejilerin belirlenecek
- Yayla ve köylerin kültürel, tarihi ve doğal dokusunun korunacak.
- Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi doğrultusunda ulusal CBS altyapısına kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin entegrasyonu sağlanacak.
- Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin Türkiye’de üretilmesinin teşvik edilecek.
- 2023 yılına kadar ülke genelinde korunan alan OECD kriteri olan yüzde 17’lik alan büyüklüğüne ulaştırılacak.
- Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurulacak.
TOKİ 250 BİN EV YAPACAK
Kurum, 2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesinin amaçlandığını aktararak, ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edileceğini belirtti. 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edileceğine işaret eden Kurum, imar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışın gerçekleştirileceğini bildirdi.
2023’E KADAR 5 BiN MİLLET KONAĞI
Her ilde en az bir tane millet bahçesi olacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Şehirlerimize nefes aldıracak olan millet bahçeleri inşa edilmeye devam edecek. 2023’e gelindiğinde her ilimiz en az bir millet bahçesine sahip olacaktır. Millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacak” şeklinde konuştu. Öte yandan Kurum, 2023 yılına kadar 5.000 Millet Konağı yapılacağını ifade etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.