‘İçimizdeki haşeratlar’ 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılı’nın dün başladığını hatırlatarak, yeni yasama yılının siyasi partilere ve ‘Milliyetçi- Ülkücü Hareket’e hayırlı olmasını diledi. Bahçeli, ekonomideki gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi: Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz.

HAİNİN DELİLİ Mİ OLUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler toplantısından sonra düzenlediği Almanya ziyaretinin son derece faydalı olduğunu kaydeden Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e ise tepki göstererek şunları söyledi: Şansölye Merkel özetle şunları ifade etmiştir; ‘FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama daha çok delile, bilgiye, FETÖ’yü PKK’yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız vardır.’ Almanya Başbakanı FETÖ için hâlâ kanıt arıyorsa, hâlâ daha çok bilgi istiyorsa biliniz ki, bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir. Almanya’da FETÖ’ye ‘Gülen Hareketi’ denildiği müddetçe, bu hainlerle, bu haşhaşilerle Avrupa düzleminde nasıl mücadele edilecektir? 251 vatan evladının şehadeti delil değil mi? 2 bin 194 vatan evladının yaralanması delil değil mi? 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır. Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir.”

‘TEZKEREYE EVET’

Bahçeli “Partimiz, TBMM gündemine gelen; ‘hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin edilecek şekilde TSK’nın gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi’yle ilgili tezkereye ‘Evet’ oyu verecektir” dedi ve ekledi: Cumhur İttifakı Cumhuriyet’in bekçisi, Türk milletinin ümididir. Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır.