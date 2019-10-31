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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Belgeler iptal olabilir

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği olanlara yönelik değişikliğe gitti. Bundan sonra ceza kesmeyen müfettişlerin belgeleri iptal edilecek.

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İçişleri Bakanlığı Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre başvuruda istenen belgelerde bazı değişiklikler yapılırken mevcutta Fahri Trafik Müfettişi olanların bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlememeleri halinde görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilecek.
 
İşte Resmi Gazete'de yer alan karar:
 
İçişleri Bakanlığından:
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;
a) T.C. Kimlik numarasını,
b) Adres bilgilerini,
c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,
ç) Sürücü belgesi bilgilerini,
d) Öğrenim durumu bilgilerini
içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.
Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-4 eklenmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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